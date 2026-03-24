黒ラベルのコク・ヱビスの香りが融合！ 「サッポロ GOLD STAR」がAmazonタイムセールでお得に

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サッポロ GOLD STAR 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

サッポロビールの黒ラベルとヱビスの技術を活かして開発された新ジャンルの発泡酒「サッポロ GOLD STAR ゴールドスター 350ml×24本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

Amazonタイムセールでは、参考価格4,224円から13％オフの3,688円で販売されています。1本あたりの価格は約154円です。

「サッポロ GOLD STAR」の特徴

Amazon商品ページより

「サッポロ GOLD STAR」は、黒ラベルの「旨さ長持ち麦芽」と、ヱビスのドイツ産アロマホップを一部使用した新ジャンルの発泡酒です。

仕込工程で煮沸を2回繰り返す「ダブルデコクション」を採用し、飲みごたえや飲み飽きない後味を実現したといいます。

ホップには、世界のホップ生産量の約3割を占めるドイツ・バイエルン産の中でも、香りが特徴とされるアロマホップを一部使用しています。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「サッポロ GOLD STAR 350ml×24本」が13％オフとなっています。

まとめ買いを検討している場合、Amazonタイムセールをチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。