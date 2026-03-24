やっぱりケース買いがおトク！ 「サントリー生ビール」24本がAmazonタイムセールで12％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「サントリー生ビール 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

「サントリー生ビール 350ml×24本」がAmazonタイムセールの対象となっています。

今回のタイムセールでは、参考価格4,780円のところ、12％オフの4,198円で販売されています。1本あたりの価格は約175円です。

「サントリー生ビール 350ml 24本」の特徴

Amazon商品ページより

「サントリー生ビール」は、飲みはじめから飲み終わりまでの一貫した味わいを目指して開発された商品です。アルコール度数は5％です。

原材料にはダイヤモンド麦芽、コーングリッツ、アロマホップ100％、天然水を使用し、トリプルデコクション製法によって素材の特徴を引き出したとしています。これにより、香ばしさと刺激が調和し、爽快感が続く仕上がりになっているといいます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「サントリー生ビール 350ml 24本」が対象となっており、1本あたり約175円で購入できます。

ケース単位での購入を検討している場合、このタイミングを逃さずチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。