Amazonセール情報大紹介！ 第1504回
通勤用のバッグ、これでいいのでは……？ ガジェットを整理して運べるエレコム通勤リュックが4,250円
2026年03月25日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
エレコム ビジネスバックパック「BM-XBPSQ01BK」をチェック！
エレコムのビジネスバックパック「BM-XBPSQ01BK」がAmazonタイムセール対象。過去価格4,998円のところ、15％オフの4,250円で販売中。
通勤用のバッグは毎日使うものだから、多少高くても長く使えそうなものを選ぶ人が多い。安いモデルは最初から候補に入らないまま見送ってしまいがちだ。ただ、4千円台でもノートPCが入って荷物を分けてしまえる、ちょっと気になるリュックはあったりする。こういうのは一度見ておくと印象が変わるかもしれない。
PCを入れても中がごちゃつきにくい
15.6インチまでのノートPCを入れられるポケットがあり、タブレット用のスペースも分かれている。クッションが入った作りなので他の荷物と当たりにくい。機器を一緒に持ち歩く通勤スタイルでも扱いやすい。
充電器や小物の置き場を決めて持ち歩ける
前面や内側にポケットが複数あり、充電器やイヤホン、マウスなど細かい物を分けて入れられる。側面にはペットボトルや折りたたみ傘を入れられるポケットも用意されている。バッグの中を探る手間を減らしやすい構成だ。
軽めで背負いやすく、天気を気にせず使える
本体は約810gと軽めで、背面はメッシュ素材になっている。ショルダーベルトにも厚みがあり、日常の移動を前提にした作りだ。表面には水がしみ込みにくい生地が使われている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1630回
トピックスついに２TBで20万円！ 型落ち13型iPad Pro（M4）、5Gも付いてかなりお得に！（最新モデルは40万円台）
-
第1507回
トピックスCore Ultra＋16GB。しかも16型の大画面。そんな万能ノートがタイムセールで10万円切り
-
第1503回
ゲーム・ホビー“足が濡れない革靴”は新生活の必需品。ゴアテックスのビジネスシューズがAmazonでセール中
-
第1503回
トピックス1kg切りでここまでやる？ 1TBのSSD × 32GBのメモリ、AI時代の本命モバイルノートがタイムセール
-
第1502回
ゲーム・ホビー“ゴアテックス×Vibramソール”で街歩きもアウトドアも快適！ ノースフェイスのトレッキングシューズがタイムセール
-
第1501回
ゲーム・ホビー濡れない＋疲れにくい＋滑らない＝最高。山も街もこれ1足、ノースフェイスの万能シューズがセール中！
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1500回
ゲーム・ホビー【半額！】雨の日の靴はこれです。ゴアテックス搭載、山でも街でも履けるメレルのトレッキングシューズ「Moab Speed 2」
-
第1496回
トピックス49,800円、軽作業用に割り切るならアリ。10.95型Lenovo Chromebookが
- この連載の一覧へ