通勤用のバッグ、これでいいのでは……？ ガジェットを整理して運べるエレコム通勤リュックが4,250円

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【Amazonタイムセール】

エレコム ビジネスバックパック「BM-XBPSQ01BK」をチェック！

エレコムのビジネスバックパック「BM-XBPSQ01BK」がAmazonタイムセール対象。過去価格4,998円のところ、15％オフの4,250円で販売中。

通勤用のバッグは毎日使うものだから、多少高くても長く使えそうなものを選ぶ人が多い。安いモデルは最初から候補に入らないまま見送ってしまいがちだ。ただ、4千円台でもノートPCが入って荷物を分けてしまえる、ちょっと気になるリュックはあったりする。こういうのは一度見ておくと印象が変わるかもしれない。

PCを入れても中がごちゃつきにくい

15.6インチまでのノートPCを入れられるポケットがあり、タブレット用のスペースも分かれている。クッションが入った作りなので他の荷物と当たりにくい。機器を一緒に持ち歩く通勤スタイルでも扱いやすい。

充電器や小物の置き場を決めて持ち歩ける

前面や内側にポケットが複数あり、充電器やイヤホン、マウスなど細かい物を分けて入れられる。側面にはペットボトルや折りたたみ傘を入れられるポケットも用意されている。バッグの中を探る手間を減らしやすい構成だ。

軽めで背負いやすく、天気を気にせず使える

本体は約810gと軽めで、背面はメッシュ素材になっている。ショルダーベルトにも厚みがあり、日常の移動を前提にした作りだ。表面には水がしみ込みにくい生地が使われている。