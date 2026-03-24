親子丼発祥の店が監修したプリン？ 老舗「玉ひで」の冷凍スイーツが特価

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老舗鳥料理店が監修した冷凍プリン

ヤマダモールでは、親子丼発祥の店として知られる鳥料理の老舗「玉ひで」が監修した冷凍プリンセット「玉五ぷりん」を販売中。

まろやかな食感とコクのある味わいを特徴とした洋生菓子で、約90gサイズのプリンが3個入った構成となる。

冷凍便で配送される商品で、冷蔵庫で解凍すればそのまま食べられるタイプ。冷凍（−18℃以下）で約180日保存できるため、スイーツをストックしておきたい場合にも扱いやすい。

注目のセール商品

「玉ひで 八代目 山田耕之亮監修 玉五ぷりん」

3,300円 → 2,800円（15％オフ）

通常販売価格3,300円のところ、特価の2,800円（送料無料）で販売されている。 料理店監修のスイーツとして、自宅用のお取り寄せやギフト用途でも確認しておきたい商品となる。

話題性のあるスイーツを特価で購入できるタイミング

老舗鳥料理店が監修したスイーツという点で特徴のある商品。冷凍保存に対応したプリンセットとして、気軽に取り寄せできる特価のタイミングにチェックしておきたい。