Amazonセール情報大紹介！ 第1493回
ゴリラにつかまれる感覚？ 座りっぱなしの脚ケアにも使えるレッグケア機が割引中
2026年03月24日 15時00分更新
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【Amazonで8％オフ】
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ドウシシャのレッグケア機「ゴリラのふたつかみ GRM-2501」が、Amazonで割引対象。過去価格6,831円のところ、8％オフの6,306円で販売中。
通勤で歩いた日や立ち仕事が続いた日、長く座ったまま作業したあとに、脚の重さが気になることはないだろうか。自宅でケアできる方法を考えたとき、脚に巻いて使うタイプのレッグケア機なら、思い立ったときにすぐ使える。大がかりな機器を置くほどではないが、日常の中で無理なく続けられそうなものを探しているなら、一度チェックしておきたい。
ふくらはぎと太ももに使える2way仕様
脚のケア機器はふくらはぎ専用のモデルも多いが、本製品は巻く位置を変えることで太ももにも装着できる。気になる部分に合わせて使い分けられる点が特徴だ。
空気圧で脚を包み込むエアバッグ構造
装着すると内部のエアバッグが膨らみ、脚を囲むように圧力がかかる仕組みを採用している。強さは弱・中・強の3段階で調整できる。
軽量で扱いやすい片足タイプ
本体は約430gと軽く、折りたたんで収納しやすいサイズ感。片足ずつ使う構造のため設置スペースも取りにくく、日常の中で取り入れやすい。
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