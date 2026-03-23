Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第132回
Core 7 240H＆RTX 5060で“しっかり遊べる性能” MSI製15.6型ゲーミングノートがタイムセール中！
2026年03月23日 19時00分更新
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MSIのゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15 B2RW」が販売中だ。過去価格は26万3800円だが、タイムセールにより5％オフの24万9800円で購入できる（3月23日時点）。
RTX 5060搭載のフルHD/144Hzモデル
Cyborg 15 B2RWは、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングノートPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB SSD、OSはWindows 11 Proなど。
そのほか、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hzなどとなっている。25万円未満のゲーミングノートPCを探している人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|MSI ゲーミングノートPC Cyborg 15 B2RW GeForce RTX 5060 Core 7 240H 15.6インチ メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート144Hz Windows11 Pro Cyborg-15-B2RWFKG-2863JP
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