クラフトビールは飲み比べが楽しい！ キリンの飲み比べセットがAmazonタイムセールで35％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「BROOKLYN BREWERY クラフトビール350ml×12本 飲み比べセット」が

Amazonタイムセールに登場！

「BROOKLYN BREWERY クラフトビール350ml×12本 飲み比べセット」は、キリンビールの複数のクラフトビールが入った飲み比べセットです。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格4,635円から35％オフの2,998円で販売されています。1本あたりの価格は約250円となります。

「BROOKLYN BREWERY クラフトビール 飲み比べセット」の特徴

Amazon商品ページより

「BROOKLYN BREWERY クラフトビール 飲み比べセット」は、スプリングバレー豊潤ラガー496が3本、シルクエール白が2本、ジャパンエール香が2本、ブルックリンラガーが3本、ブルックリンパルプアートヘイジーIPAが2本の計12本で構成されたセットです。

アルコール度数は5～6.5％です。複数のスタイルのクラフトビールを一度に楽しめる構成で、麦のうまみやホップの香り、柑橘系の香りなど、それぞれ異なる特徴を持つラインアップといいます。

・スプリングバレー 豊潤ラガー496：麦のうまみとホップの香りが広がりつつ、後味はすっきりとした仕上がりというインディアペールラガー。

・スプリングバレー シルクエール白：きめ細かな泡とまろやかな口当たりが特徴で、華やかな香りを感じられるというホワイトエール。

・スプリングバレー ジャパンエール香：和柑橘のような香りと、希少な日本産ホップを一部使用した苦み、すっきりした後味が特徴というペールエール。

・ブルックリンラガー：爽やかな飲み口とホップの香り、カラメル麦芽の余韻が楽しめるというラガービール。

・ブルックリンパルプアートヘイジーIPA：トロピカルな香りとジューシーな味わいが特徴というヘイジーIPA。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「BROOKLYN BREWERY クラフトビール350ml×12本 飲み比べセット」は35％オフの2,998円となっています。

複数のクラフトビールを一度に試せるセットをお得に入手するチャンスとなっています。気になる場合は早めにAmazonタイムセールでチェックしておきましょう。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。