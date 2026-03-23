Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第130回
【6万2980円→4万7980円】4K/160Hz＆フルHD/320Hzの“二刀流”27型ゲーミングディスプレーが24％オフ
2026年03月23日 18時00分更新
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KTCの27型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、KTCの27型ゲーミングディスプレー「H27P6」が販売中だ。参考価格は6万2980円だが、執筆時点では24％オフの4万7980円で購入できる（3月23日時点）。
4K/160Hz＆フルHD/320Hzのデュアルモードを搭載
H27P6は、4K/160HzとフルHD/320Hzの切り替えができる27型ゲーミングディスプレー。そのほか、明暗差を際立たせるHDR400や、色再現度の高さ、多機能スタンド、KVMスイッチなども特徴となっている。気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|KTC 27インチ 4K@160Hz /FHD@320Hz デュアルモード 1ms応答速度 FAST IPS HDR400対応 sRGB125%色域ボリューム 400cd/m² DC調光 HDMI2.1*2 DP1.4*1 90W Type-C*1 USB3.0 前後チルト・左右スワベル・高さ調整・ 縦回転 工具不要 VESA 三年保証付き H27P6
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