【6万2980円→4万7980円】4K/160Hz＆フルHD/320Hzの“二刀流”27型ゲーミングディスプレーが24％オフ

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KTCの27型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの27型ゲーミングディスプレー「H27P6」が販売中だ。参考価格は6万2980円だが、執筆時点では24％オフの4万7980円で購入できる（3月23日時点）。

4K/160Hz＆フルHD/320Hzのデュアルモードを搭載

H27P6は、4K/160HzとフルHD/320Hzの切り替えができる27型ゲーミングディスプレー。そのほか、明暗差を際立たせるHDR400や、色再現度の高さ、多機能スタンド、KVMスイッチなども特徴となっている。気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。