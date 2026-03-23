“ゴアテックス×Vibramソール”で街歩きもアウトドアも快適！ ノースフェイスのトレッキングシューズがタイムセール

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濡れない・歩きやすい・滑らない

FASTPACK ULTRA GTX NF02519トレッキングブーツが21%オフ！

THE NORTH FACEのFASTPACK ULTRA GTX NF02519トレッキングブーツが、現在Amazonにて21%OFFの21,405円で販売されています！

軽量で高耐久なローカットのテクニカルトレッキングシューズです。アッパー素材に耐久性が高いリップストップを使用し、防水透湿素材には3層構造の「GORE-TEX（ゴアテックス）」透湿防水メンブレンを採用。

ミッドソールは、クッション性が高く、軽量で高反発の「DREAMフォームミッドソール」と、横ブレを抑える高い硬度のEVAシャーシを掛け合わせた2層構造。アウトソールには、グリップ力を高い「Vibram XS TREK EVO」を配置しています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

FASTPACK ULTRA GTX NF02519トレッキングブーツの特徴

防水×透湿のゴアテックス

3層構造のゴアテックスメンブレンを採用し、雨や水を防ぎつつムレにくいのが大きな特徴雨水の侵入を防ぎつつ、内部の湿気は外へ逃がすため、長時間歩いても蒸れにくい設計です。

軽量なのに安定感が高い構造

高反発のDREAMフォームミッドソール＋EVAシャーシの2層構造で、軽さとクッション性、横ブレの少なさを両立しています。

Vibramソールの高グリップ

アウトソールにはVibram XS TREK EVOを採用し、滑りにくく安心して歩けるグリップ力を確保しています。

まとめ

参考価格：27,000円

現在の価格：21,405円［21%OFF］

THE NORTH FACEのFASTPACK ULTRA GTX NF02519トレッキングブーツは、軽量ながら安定感が高く、ファストハイクなどスピード重視の登山者におすすめのモデル。もちろん、突然の雨でも安心の街歩きにちょうどいいシューズとしても使えます。

街歩きもアウトドアも快適な、防水、歩きやすさ、滑りにくさを高次元でまとめたトレッキングシューズ。ぜひこの機会にチェックしてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。