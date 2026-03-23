いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第98回
約57％オフで1,000円の久留米ラーメンも。ラーメンやブランド牛などが特価の「プラチナワンデーセール」
2026年03月23日 12時00分更新
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食品や精肉、麺類など幅広いジャンルが特価対象
ヤマダモールでは期間限定セール「プラチナワンデーセール」を実施中。
本セールでは、加工食品や冷凍食品、ラーメンなどの麺類、ブランド牛などの精肉、菓子類や飲料、生活用品などが特価販売の対象となる。また、期間中は対象商品が追加や入れ替えとなる場合もあり、タイミングによって確認できるラインアップが変わる点も特徴となる。
注目のセール商品
2,330円 → 1,000円（約57％オフ）
ピリ辛ゆず風味のとんこつスープを採用した構成で、乾燥熟成麺タイプのため常温保存に対応する。
特価商品が並ぶセール
「プラチナワンデーセール」は期間限定で実施され、特価商品は数量に限りがある。 食品や生活用品など幅広いジャンルの商品が対象となっているため、セール期間中にラインアップを確認しておきたい。
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