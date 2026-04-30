『ゼンシンマシンガール』デラックスエディションが過去最大割引！
D3PのSwitch／Switch 2ソフトが最大84％オフ！ニンテンドーeショップで「GWセール」を開催中
ディースリー・パブリッシャーは4月30日、ニンテンドーeショップで同社のダウンロードソフトがお買い得な「GWセール」を開催中。セール期間は、2026年5月20日まで。
今回のセールでは、人気番組「逃走中」のゲーム最新作『逃走中 ハンターVS逃走者!』が初登場。シリーズ初「ハンターモード」で最強のハンターを目指そう。
さらにDLC全部入り『ゼンシンマシンガール』デラックスエディションが過去最大割引。特別なコスチュームなどをお得にまとめて入手可能だ。
そのほか『地球防衛軍4.1』『オメガラビリンス』『アイ★チュウ』『あのゲー1+2』など人気ゲームが超お買い得となっている。
以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは下記のセールページか、以下の全セールタイトルリストを確認してほしい。
▼セールページはこちら！
https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale
■セールタイトルピックアップ！
●『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』
4950円 → 3960円（20％オフ） 【セール初登場！】
Switch2：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000101931
Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000091707
©FUJI TELEVISION
©2025 D3PUBLISHER
●『ゼンシンマシンガール』デラックスエディション
9460円 → 5480円（42％オフ） 【過去最大割引！】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000029725
©2025 YUKE'S
©2025 D3PUBLISHER
●『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』
5980円 → 2390円（60％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000037040
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
●『アイ★チュウ』
7480円 → 4480円（40％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000044683
©2015-2022 Liber Entertainment Inc. ©2022 OperaHouse Corporation
NexTone許諾番号：ID000007957
■全セールタイトルリスト
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