ディースリー・パブリッシャーは4月30日、ニンテンドーeショップで同社のダウンロードソフトがお買い得な「GWセール」を開催中。セール期間は、2026年5月20日まで。

今回のセールでは、人気番組「逃走中」のゲーム最新作『逃走中 ハンターVS逃走者!』が初登場。シリーズ初「ハンターモード」で最強のハンターを目指そう。

さらにDLC全部入り『ゼンシンマシンガール』デラックスエディションが過去最大割引。特別なコスチュームなどをお得にまとめて入手可能だ。

そのほか『地球防衛軍4.1』『オメガラビリンス』『アイ★チュウ』『あのゲー1+2』など人気ゲームが超お買い得となっている。

以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは下記のセールページか、以下の全セールタイトルリストを確認してほしい。

▼セールページはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

■セールタイトルピックアップ！

●『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』

4950円 → 3960円（20％オフ） 【セール初登場！】

Switch2：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000101931

Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000091707

©FUJI TELEVISION

©2025 D3PUBLISHER

●『ゼンシンマシンガール』デラックスエディション

9460円 → 5480円（42％オフ） 【過去最大割引！】

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000029725

©2025 YUKE'S

©2025 D3PUBLISHER

●『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』

5980円 → 2390円（60％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000037040

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

●『アイ★チュウ』

7480円 → 4480円（40％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000044683

©2015-2022 Liber Entertainment Inc. ©2022 OperaHouse Corporation

NexTone許諾番号：ID000007957

■全セールタイトルリスト