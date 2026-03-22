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Amazonセール情報大紹介！ 第1472回

こういうのでいいんだよ。普段使いにちょうどいいOUTDOORの縦型ボディバッグ

2026年03月22日 13時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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【Amazonで17％オフ】OUTDOOR PRODUCTS 縦型ボディバッグをチェック！

　OUTDOOR PRODUCTSの縦型ボディバッグがAmazonで割引対象。参考価格4,900円のところ、22％オフの3,800円で販売中。

　レビューを見ると「こういうサイズのバッグが欲しかった」という声が目立つ。財布や飲み物など身の回りの物だけ持って出る日には、このくらい気軽に持てるバッグがやっぱりしっくりくる。定番ブランドのモデルがいま安く買えるみたいなので、ちょっとのぞいてみてはいかが？

アマゾンでOUTDOOR PRODUCTS 縦型ボディバッグを入手

ポケットで荷物を分けて入れられる

　外側に2つ、内側に1つの収納スペースがあり、鍵やスマホなど小物を分けて持ち歩ける。バッグの中で物が混ざりにくく、取り出しやすい構成。

左右どちらの肩にも掛け替えられる

　ショルダーベルトは下部のフックで付け替えができ、利き手や動き方に合わせて持ち方を変えられる。約260gの軽さもあり、普段の外出に取り入れやすい。

アマゾンでOUTDOOR PRODUCTS 縦型ボディバッグを入手
 

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