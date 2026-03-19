240Hz駆動＆RTX 5060搭載の17.3型WQHDゲーミングノートがタイムセール対象で24万円台！

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MSIの17.3型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの17.3型ゲーミングノートPC「Katana-17-HX-B14WFK-1073JP」が販売中だ。過去価格は27万800円だが、タイムセールにより8％オフの24万9800円で購入できる（3月19日時点）。

240Hz駆動、RTX 5060搭載のゲーミングノート

本製品は、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載するゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、解像度はWQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは240Hzとなっている。