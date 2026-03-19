Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第127回
240Hz駆動＆RTX 5060搭載の17.3型WQHDゲーミングノートがタイムセール対象で24万円台！
2026年03月19日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
MSIの17.3型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの17.3型ゲーミングノートPC「Katana-17-HX-B14WFK-1073JP」が販売中だ。過去価格は27万800円だが、タイムセールにより8％オフの24万9800円で購入できる（3月19日時点）。
240Hz駆動、RTX 5060搭載のゲーミングノート
本製品は、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載するゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、解像度はWQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは240Hzとなっている。
|Image from Amazon.co.jp
|MSI ゲーミングノートPC Katana 17 HX B14W GeForce RTX 5060 Core i7 14650HX 17.3インチ メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート240Hz Windows11 Katana-17-HX-B14WFK-1073JP
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第126回
トピックスXboxワイヤレスコントローラー＋4つの背面ボタンで“カスタム操作”＝これ便利！
-
第125回
トピックス【2万円以上安い】“画質も速さも両取り”できる、4K/160Hz・フルHD/320Hz切替の欲張り27型ゲーミングディスプレー
-
第124回
トピックス“超高速×自由カスタム”を両立！ フルサイズキーボードだけどコンパクトな「HyperX Origins 2 1800」が10％オフ
-
第123回
トピックスWQHDの高設定ゲームも快適！ RTX 5070搭載のGALLERIA製ゲーミングPC
-
第122回
トピックス“軽さで選ぶか性能で選ぶか”に終止符を打つゲーミングノートがセール対象。Ryzen 9＋RTX 5060搭載、有機ELもポイント
-
第121回
トピックス30万円未満のゲーミングノート、コレがいいかも。 第14世代Core i7＋RTX 5060、144Hzも魅力
-
第120回
トピックス4K×Mini LED×180Hzが4万円台!? クーポンで激安ゲーミングモニター爆誕
-
第119回
トピックス“広いは正義”を体現！ Xiaomiの34型湾曲ゲーミングディスプレーが10％オフ、21:9のアスペクト比や180Hzは一度使うと戻れない？
-
第118回
トピックスワイヤレスコントローラーの最適解は、やっぱり「Xbox Elite ワイヤレス コントローラー Series 2」いまなら1万円台で買える
-
第117回
トピックスRyzen AI 7 350＋RTX 506でしかも240Hz駆動のゲーミングノートPC、クリエイティブ作業にも！
- この連載の一覧へ