Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第125回
【2万円以上安い】“画質も速さも両取り”できる、4K/160Hz・フルHD/320Hz切替の欲張り27型ゲーミングディスプレー
2026年03月19日 17時00分更新
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デュアルモードを搭載するゲーミングディスプレーがタイムセール対象
Amazon.co.jpにて、INNOCNの27型ゲーミングディスプレー「GA27V1M」が販売中だ。参考価格は9万8950円だが、タイムセールにより25％オフの7万3999円で購入できる（3月19日時点）。
本製品は、4K/160HzとフルHD/320Hzのデュアルモードを搭載する27型ゲーミングディスプレー。2304ゾーン分割のMini LEDバックライトのほか、HDR1000に準拠する1200cd/㎡の輝度、遅延を減らしてくれる「MPCS」などが特徴となっている。
映像美に没入したい人におすすめ
ユーザーレビューレビューを見ると、「映像美に没入したい人のための終着点」「思ったよりキレイ」「コスパ良し」といった声が寄せられている。4K・フルHDのデュアルモードに加えて、OLEDに迫る映像美もポイントになっているようだ。タイムセール中は7万円台で買えるチャンスなので、気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|INNOCN QD-MiniLED 4k モニター 27インチ ゲーミングモニター 4K＠160Hz/フルHD＠320Hz切り替え デュアルモニター ホワイト 0.5ms MPCS 非光沢 広色域 無輝点保証対応 (量子ドット/HDR1000/HDMI 2.1×2/DP 1.4×2/USBハブ/Type-C 90W/VESA対応/スピーカー/高さ調整/縦横回転) GA27V1M
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