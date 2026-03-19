【2万円以上安い】“画質も速さも両取り”できる、4K/160Hz・フルHD/320Hz切替の欲張り27型ゲーミングディスプレー

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デュアルモードを搭載するゲーミングディスプレーがタイムセール対象

Amazon.co.jpにて、INNOCNの27型ゲーミングディスプレー「GA27V1M」が販売中だ。参考価格は9万8950円だが、タイムセールにより25％オフの7万3999円で購入できる（3月19日時点）。

本製品は、4K/160HzとフルHD/320Hzのデュアルモードを搭載する27型ゲーミングディスプレー。2304ゾーン分割のMini LEDバックライトのほか、HDR1000に準拠する1200cd/㎡の輝度、遅延を減らしてくれる「MPCS」などが特徴となっている。

映像美に没入したい人におすすめ

ユーザーレビューレビューを見ると、「映像美に没入したい人のための終着点」「思ったよりキレイ」「コスパ良し」といった声が寄せられている。4K・フルHDのデュアルモードに加えて、OLEDに迫る映像美もポイントになっているようだ。タイムセール中は7万円台で買えるチャンスなので、気になる人はチェックしてみては？