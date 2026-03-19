アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第149回
グラスに注げば沖縄の夏！ トロピカルなビアカクテルがAmazonタイムセールで38％オフ
2026年03月19日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「オリオン パッションフルーツとあの日の告白 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「オリオン パッションフルーツとあの日の告白 350ml×24本」は、沖縄県産パッションフルーツ由来エキスを使用したビアカクテルです。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格6,949円のところ38％オフの4,298円で販売されています。1本あたりの価格は約179円となります。
「オリオン パッションフルーツとあの日の告白」の特徴
Amazon商品ページより
「オリオン パッションフルーツとあの日の告白」は、沖縄県産パッションフルーツ由来のエキスを使用し、トロピカルな香りが楽しめるというビールです。
沖縄の夏の太陽をイメージした、鮮やかな赤い液色も特徴で、沖縄料理との相性が抜群といいます。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「オリオン パッションフルーツとあの日の告白 350ml×24本」が参考価格から38％オフで販売されています。
1本あたり約179円と、まとめ買いしやすい価格となっているので、Amazonタイムセールの機会に購入してはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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