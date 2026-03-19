いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第97回
晩酌用に置いておきたい。桜チップで燻したミックスナッツが1,680円【ヤマダモール】
2026年03月19日 12時00分更新
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ヤマダモール「選べる燻製ミックスナッツ」をチェック！
ヤマダモールでは、「選べる燻製ミックスナッツ」を取り扱っている。桜チップの煙でいぶしたナッツを組み合わせた商品で、常温保存に対応する。
セレクトミックスは燻製アーモンドや燻製くるみ、燻製カシューナッツ、殻付き燻製ピスタチオを組み合わせた内容となる。カジュアルミックスは燻製ピーナッツや燻製ジャイアントコーンなどを含む構成で、異なる食感をまとめて楽しめる。
内容量はセレクトミックスが200g、カジュアルミックスが230g。賞味期限は製造日から185日となり、直射日光や高温多湿を避けて保存する必要がある。ポスト投函での配送に対応し、4個までネコポス、5個以上は宅配便で発送される。
注目のセール商品
1,680円（送料無料）
桜チップで燻した香りを楽しめるミックスナッツで、晩酌用のおつまみとしてまとめて確保しておきやすい内容量となる。常温で保管できるため、ストック用としても扱いやすい商品だ。
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