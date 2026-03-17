社会人向け東京藝大の授業、「有楽町藝大キャンパス 2026」は大人の知的な寄り道だ！

日本で唯一の国立総合芸術大学であり、数多くの芸術家を輩出してきた東京藝術大学による、社会人向け授業が有楽町で開講されます！ アートから生まれるユニークな視点が獲得できる、個性的な授業からは、きっとビジネスにも柔軟な発想やヒントを得られるはず！

東京藝術大学による社会人向け授業

「有楽町藝大キャンパス」は、ビジネスのまち・有楽町を会場として、東京藝術大学の教員によって開講される社会人向け授業シリーズです。アートと社会を結ぶ人材の育成を目指し、東京都・東京藝術大学・有楽町アートアーバニズム YAUの三者が連携して実施します。

2026年度5月より計7つの授業が開講し、3月〜5月にかけて受講者を募集します。

授業には、東京藝術大学の教員や豪華ゲスト講師たちによる、最先端の知的な学びが得られる【講義型】と、具体的なテーマの下で、社会を批評的に見る目を養い、考え、表現する【実践型】があり、それぞれ現役の藝大生と社会人が共に学びます。

授業を通して、ユニークでクリエイティブな未知なる自分に出会うことができるはずです。

有楽町藝大キャンパス

春期応募期間： 5月7日（木）23:59まで

※「展覧会設計演習」のみ4月19日（日）〆切

会場： YAU STUDIO（東京都中央区銀座一丁目3番先）、東京藝術大学 上野・千住キャンパス ほか

2026年度 授業ラインナップ：

・01 多様な事例からアート×リサーチの知見を学ぶ

「アート・リサーチ演習（講義編）」

・02 多領域のスペシャリストからオムニバス形式で学ぶ

「メディア特論：アート＋」

・03 表現のアーカイヴをめぐる諸課題について考える

「クリエイティヴ・アーカイヴ研究会ーアーカイヴのための権利、倫理、経済ー」

・04 ファッションから表現や対話を考える

「拡張するファッション論」

・05 展覧会の企画・制作・運営を体験する

「展覧会設計演習」

・06 リサーチ・執筆・対話から、自分だけの鑑賞態度を見つける

「アート・リサーチ演習（実習編）」

・07 アートプロジェクト運営を疑似体験する

「社会包摂のためのアートプロジェクト：音楽×身体表現×福祉 Ⅱ（実践編）」

※07「社会包摂のためのアートプロジェクト」のみ受講者7月募集予定