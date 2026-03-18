Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第120回
4K×Mini LED×180Hzが4万円台!? クーポンで激安ゲーミングモニター爆誕
2026年03月18日 17時30分更新
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4K＋Mini LEDの27型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、INNOCNの27型4Kゲーミングディスプレー「27A6V-P」が販売中だ。参考価格は6万4997円だが、クーポンを適用すると4万9998円で購入できる（3月23日まで有効）。
本製品は、Mini LEDの4K解像度を採用する27型ゲーミングディスプレー。最大160Hzのリフレッシュレート、応答速度1ms、HDR1000、最大90WのUSB Type-C給電、輝度自動調整などが特徴となっている。
4K＋160Hz＋Mini LEDのゲーミングディスプレーがオトクに
ユーザーレビューを見ると、「鮮明な液晶モニター」「キレイ」など好評の声が寄せられている。クーポンを適用すると4万円台で買えるなので、気になる人は購入を検討してみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|INNOCN 27インチ ゲーミングモニター 4K UHD 160Hz 1ms応答速度 Type-C 90W対応 MINILED 1152ゾーン 4k モニター
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