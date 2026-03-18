4K×Mini LED×180Hzが4万円台!? クーポンで激安ゲーミングモニター爆誕

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4K＋Mini LEDの27型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、INNOCNの27型4Kゲーミングディスプレー「27A6V-P」が販売中だ。参考価格は6万4997円だが、クーポンを適用すると4万9998円で購入できる（3月23日まで有効）。

本製品は、Mini LEDの4K解像度を採用する27型ゲーミングディスプレー。最大160Hzのリフレッシュレート、応答速度1ms、HDR1000、最大90WのUSB Type-C給電、輝度自動調整などが特徴となっている。

4K＋160Hz＋Mini LEDのゲーミングディスプレーがオトクに

ユーザーレビューを見ると、「鮮明な液晶モニター」「キレイ」など好評の声が寄せられている。クーポンを適用すると4万円台で買えるなので、気になる人は購入を検討してみてほしい。