アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第148回
ビール好き必見、1本204円！ フルーティなキリン「GOOD ALE」がAmazonタイムセールに登場
2026年03月18日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「キリン GOOD ALE（グッドエール） リッチ＆フルーティ 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
「キリン GOOD ALE（グッドエール） リッチ＆フルーティ 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格5,448円のところ、10％オフの4,898円で販売されており、1本あたりは約204円です。
「キリン GOOD ALE（グッドエール） リッチ＆フルーティ」の特徴
Amazon商品ページより
キリンが展開する「GOOD ALE」は、日常を明るく満たすことをコンセプトに開発されたエールビールです。本商品は、「リッチ＆フルーティ」をキーワードに、フルーティな味や香りと後味の良さの両立を目指した設計とされています。
製法面では、香り成分を濃縮したCryo Hop（クライオホップ）を使用し、キリン独自のディップホップ製法とブライトアロマ製法を組み合わせています。これにより、雑味や渋みを抑えつつ、ホップ由来のフルーティさを引き出しながら、後味の苦味を抑えた味わいに仕上げているといいます。
アルコール度数は5％で、日常的な食事と合わせやすいバランスのビールとされています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールで、「キリン GOOD ALE（グッドエール） リッチ＆フルーティ 350ml×24本」が10％オフの価格で購入可能です。
苦みが抑えられ、フルーティな香りが特徴で日常的に飲みやすいビールとなっています。まとめ買いを検討している人は、Amazonタイムセールでチェックしてください。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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