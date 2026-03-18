Amazonセール情報大紹介！ 第1461回
空いている壁を収納スペースにしよう。幅80cmの突っ張り式有孔ボードラックが9,891円
2026年03月18日 16時00分更新
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デスクの横や玄関の壁が空いたままになっているなら、そこを収納に変える方法がある。
突っ張り式のラックは天井と床で固定して設置するタイプで、空いている壁を使って置き場を作れる。フックに鍵やバッグを掛けたり、棚に日用品や本を置いたりと、手元で使う物をまとめて並べられる。
上下に突っ張って設置するタイプ
天井と床で固定して設置する突っ張り式の構造。高さは204〜258cmの範囲で調整でき、壁に穴を開けずに設置できる。
有孔ボードとマグネット対応パネル
パネル部分は有孔ボード仕様となっており、フックを掛けて小物やツールを整理できる。マグネット対応パネルとしても使えるため、メモなどを貼り付ける使い方にも対応する。
棚付きで置く収納も作れる
棚板が付属する構成で、本や雑貨などを置くスペースとして使える。掛ける収納と組み合わせて使えるモデルとなる。
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