空いている壁を収納スペースにしよう。幅80cmの突っ張り式有孔ボードラックが9,891円

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DORIS 壁面収納ラック「パッチ80cm棚付き」をチェック！

DORISの壁面収納ラック「パッチ80cm棚付き」がAmazonで割引対象。参考価格10,990円のところ、10％オフの9,891円で販売中。

デスクの横や玄関の壁が空いたままになっているなら、そこを収納に変える方法がある。

突っ張り式のラックは天井と床で固定して設置するタイプで、空いている壁を使って置き場を作れる。フックに鍵やバッグを掛けたり、棚に日用品や本を置いたりと、手元で使う物をまとめて並べられる。

上下に突っ張って設置するタイプ

天井と床で固定して設置する突っ張り式の構造。高さは204〜258cmの範囲で調整でき、壁に穴を開けずに設置できる。

有孔ボードとマグネット対応パネル

パネル部分は有孔ボード仕様となっており、フックを掛けて小物やツールを整理できる。マグネット対応パネルとしても使えるため、メモなどを貼り付ける使い方にも対応する。

棚付きで置く収納も作れる

棚板が付属する構成で、本や雑貨などを置くスペースとして使える。掛ける収納と組み合わせて使えるモデルとなる。