やっぱり、高リフレッシュレートは欲しいよね……そこで300Hz駆動の27型WQHDゲーミングディスプレーをおすすめ

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300Hz駆動の27型WQHDゲーミングディスプレーが22％

Amazon.co.jpにて、KTCの27型WQHDゲーミングディスプレー「H27E6」が販売中だ。参考価格は3万8980円だが、タイムセールにより22％の3万381円で購入できる（3月17日時点）。

高リフレッシュレートのモデルを探している人におすすめ

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）と300Hzリフレッシュレートに対応する27型ゲーミングディスプレー。Fast IPSパネルのほか、144％のsRGB広色域ボリューム、HDR400、多機能スタンドなどが特徴となっている。オーバークロックにより、リフレッシュレートを最大320Hzまで上げられる点もポイントだ。高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーを探している人におすすめできる。