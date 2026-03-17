Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第115回
やっぱり、高リフレッシュレートは欲しいよね……そこで300Hz駆動の27型WQHDゲーミングディスプレーをおすすめ
2026年03月17日 19時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
300Hz駆動の27型WQHDゲーミングディスプレーが22％
Amazon.co.jpにて、KTCの27型WQHDゲーミングディスプレー「H27E6」が販売中だ。参考価格は3万8980円だが、タイムセールにより22％の3万381円で購入できる（3月17日時点）。
高リフレッシュレートのモデルを探している人におすすめ
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）と300Hzリフレッシュレートに対応する27型ゲーミングディスプレー。Fast IPSパネルのほか、144％のsRGB広色域ボリューム、HDR400、多機能スタンドなどが特徴となっている。オーバークロックにより、リフレッシュレートを最大320Hzまで上げられる点もポイントだ。高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|KTC 27インチ WQHD (2560x1440) 300Hz(320HzOC 可能) 1ms ゲーミングモニター Fast IPS HDR400/sRGB144%色域ボリューム/450cd/m²/) /Adaptive Sync対応/HDMI2.1×2 DP1.4×2 PS5/Xbox対応 前後チルト・左右スワベル・高さ調整・ピボット回転 工具不要 VESA 3年保証 ホワイト H27E6
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第114回
トピックス「PS5 Pro」、アプデで進化版PSSRが使えるし、今後の新作ゲームも気になるし、今が買いでは……？
-
第113回
トピックスカービィと一緒に花粉シーズンを乗り越えるぞ！ 「星のカービィ」のロールペーパーホルダーが20％オフ！
-
第112回
トピックス2万円以上の値引きだからこそ、思いきって買ってみては？ 4K/160Hz＆フルHD/320Hzのハイエンドゲーミングディスプレーがタイムセール
-
第111回
トピックスPCゲームで“勝つ”ためのセットが10%オフ。Logicool Gのラピドリ搭載キーボード+マウスパッドがタイムセール
-
第110回
トピックス【1万5680円→7980円】ゲーミングヘッドセットが欲しいならとりこれ 無線でも有線でもイケる
-
第109回
トピックスDualSenseワイヤレスコントローラーがAmazonだと9000円台で買える！ PS5だけでなくPC・モバイルもイケる
-
第108回
トピックス「コントローラーはXboxに限る」という人へ！ 充電式バッテリー＋Type-Cケーブルのセットが19％オフで1万円未満とおトク
-
第106回
トピックス【2万1800円→1万5456円】Amazonランキング1位のゲーミングチェアがタイムセールで29％オフ！ 「座り心地最高」と高評価
-
第105回
トピックスこの発想はなかった……ゲーム配信やマルチタスクに便利すぎ！ Stream Deck付きのCORSAIR製ゲーミングキーボード
-
第104回
トピックスRX 9060 XT搭載のマウス製ゲーミングデスクトップPCが27万円！ フルHD環境なら快適に遊べるスペック
- この連載の一覧へ