いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第96回
冷凍庫にひとつ「鍋の予定」を入れておく。イベリコ豚しゃぶしゃぶ3〜4人前セット4,980円【ヤマダモール】
2026年03月18日 12時00分更新
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ヤマダモール「イベリコ豚 しゃぶしゃぶAセット」をチェック！
ヤマダモールでは、「イベリコ豚 しゃぶしゃぶAセット」を販売中。スペイン産イベリコ豚のバラ肉500gに、つくね6個とだしが付属する構成で、3〜4人前の鍋をまとめて用意しやすい内容量となる。
肉と味付けがそろっているため、野菜や豆腐などを用意すれば自宅でしゃぶしゃぶの食事を整えやすい。人数の目安があるため、家族分の鍋を用意しやすい。
注目のセール商品
4,980円（送料無料）
冷凍で届く仕様のため、食べる日をあらかじめ決めて食材を確保しておきたい場合にも扱いやすい。注文から発送までは2営業日以内が目安で、ヤマト運輸の冷凍便で配送される。北海道・沖縄への配送は追加送料が発生するため、注文前に確認しておきたい。
価格は4,980円。鍋料理の主役となる肉とだしをまとめて用意しておきたい場合の候補として見ておきたい。
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