Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第113回
カービィと一緒に花粉シーズンを乗り越えるぞ！ 「星のカービィ」のロールペーパーホルダーが20％オフ！
2026年03月17日 19時00分更新
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「星のカービィ」のロールペーパーホルダーをチェック
Amazon.co.jpにて、「星のカービィ ロールペーパーホルダー(すいこみ)」が販売中だ。参考価格は3080円だが、執筆時点では20％オフの2473円で購入できる（3月17日時点）。
本製品は、任天堂の代表作である「星のカービィ」を題材としたロールペーパーホルダー。カービィの可愛らしいデザインが特徴となっている。
カービィファン＆花粉を乗り越えたい人におすすめ
ユーザーレビューを見ると、「カワイイ」「作りも結構しっかりしている」「インテリアとして活躍している」といった声が寄せられている。カービィといっしょに花粉シーズンを乗り越えたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|星のカービィ ロールペーパーホルダー(すいこみ)
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