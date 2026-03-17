カービィと一緒に花粉シーズンを乗り越えるぞ！ 「星のカービィ」のロールペーパーホルダーが20％オフ！

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「星のカービィ」のロールペーパーホルダーをチェック

Amazon.co.jpにて、「星のカービィ ロールペーパーホルダー(すいこみ)」が販売中だ。参考価格は3080円だが、執筆時点では20％オフの2473円で購入できる（3月17日時点）。

本製品は、任天堂の代表作である「星のカービィ」を題材としたロールペーパーホルダー。カービィの可愛らしいデザインが特徴となっている。

カービィファン＆花粉を乗り越えたい人におすすめ

ユーザーレビューを見ると、「カワイイ」「作りも結構しっかりしている」「インテリアとして活躍している」といった声が寄せられている。カービィといっしょに花粉シーズンを乗り越えたい人におすすめできる。