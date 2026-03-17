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Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第111回

PCゲームで“勝つ”ためのセットが10%オフ。Logicool Gのラピドリ搭載キーボード+マウスパッドがタイムセール

2026年03月17日 17時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

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ラピドリ搭載キーボード＆マウスパッドがセットになってオトク

　Amazon.co.jpにて、Logicool Gの「G515 RAPID TKL＋G240f」が販売中だ。セット品の価格は2万5200円だが、タイムセールにより10％オフの2万2600円で購入できる（3月17日時点）。

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快適なゲームプレイを提供してくれる

　本製品は、Logicool Gのゲーミングキーボードとゲーミングマウスパッドのセット品。

　前者は高速反応がウリのラピッドトリガーを搭載したモデルで、ミリ秒の差で勝敗が決まるゲームタイトルに最適としている。後者は中程度の表面摩擦と滑り止め付きゴム製ベースが特徴のマウスパッドだ。低感度でのゲームプレイにて快適な操作ができるという。

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