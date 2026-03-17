家飲みの定番が安い！ 「角ハイボール」24本がAmazonタイムセールで15％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「角ハイボール 350ml×24缶」がAmazonタイムセールに登場！

サントリーのウイスキー「角瓶」をベースにした「角ハイボール 350ml×24缶」が現在、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格5,220円のところ15％オフの4,420円で販売されています。1本あたりの価格は約184円です。

「角ハイボール」の特徴

Amazon商品ページより

「角ハイボール」は、飲食店で提供されるハイボールの味わいを自宅でも再現することを目指した缶製品です。

12年にわたる研究により非加熱製法を開発し、炭酸ガス圧による爽快な飲み口とともに、「角瓶」由来のコクやレモンの香りが感じられるとしています。

アルコール度数は7％で、食事と合わせやすいバランスのハイボールとして展開されています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで「角ハイボール 350ml×24缶」が15％オフとなっており、1本あたりの価格は約184円となっています。

自宅用のストックや買い置きを検討している人は、Amazonタイムセールをチェックしてみては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。