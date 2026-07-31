Amazonセール情報大紹介！ 第2123回
春モデルが4万円切り！ 11.6型タッチ対応Lenovo「Chromebook 300e Yoga」がタイムセール中
2026年07月31日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo「Chromebook 300e Yoga」をチェック！
Lenovoの「Chromebook 300e Yoga」がAmazonタイムセール対象。参考価格54,780円のところ、27％オフの39,800円で販売中。
安価なChromebookは、どれも似たようなもの。そう思っていると、使い始めてから画面の見やすさやタッチ操作が意外と気になってくる。Lenovoの「Chromebook 300e Yoga」は11.6型の10点マルチタッチ対応IPS液晶を採用し、約16時間のバッテリー駆動にも対応。毎日使うものだからこそ、こういう違いは意外とあとから効いてくる。
①360度回転ヒンジとタッチ対応で使い方を切り替えられる
360度回転するYogaヒンジを採用。11.6型HD IPS液晶は10点マルチタッチとCorning Gorilla Glassに対応し、画面に直接触れて操作できる。画面を回転させることで、用途に応じたスタイルで利用できる。
②Wi-Fi 6やUSB Type-Cなど普段使いに必要な機能を搭載
Wi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応するほか、Power DeliveryとDisplayPort出力に対応したUSB Type-Cを1基、USB Type-Aを2基搭載。HDMIやマイク・ヘッドホンコンボジャックも備え、周辺機器との接続にも対応する。
③前後2つのカメラやWaves MaxxAudioにも対応
前面にはプライバシーシャッター付きHDカメラ、背面には500万画素カメラを搭載。オーディオはWaves MaxxAudio対応で、2.0W×2のステレオスピーカーとモノラルマイクを備える。約2時間の急速充電にも対応する。
製品スペック
【CPU】MediaTek Kompanio 528 プロセッサー（8コア）
【メモリ】4GB
【ストレージ】32GB eMMC
【ディスプレー】11.6型HD IPS液晶（1366×768）、10点マルチタッチ対応、Corning Gorilla Glass採用
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