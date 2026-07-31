Amazonセール情報大紹介！ 第2124回
色とサイズが合えば8,922円お得！ メレルの防水シューズがAmazonで安い
2026年07月31日 16時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
雨の日の靴選び、これで解決
メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX
メレル（MERRELL）の代名詞とも言えるカメレオンシリーズから登場した「メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」がAmazonでセール中。参考価格24,200円のところ37%OFFの15,278円で販売中だ（7月31日現在）。
雨の日に使うシューズを選ぶ際は、防水性だけでなく、普段の服装に合わせやすいデザインや歩き心地も重視したいところである。メレルの「CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」は、アウトドア向けの機能を備えながら、街中でも使いやすい外観に仕上げられた一足だ。
GORE-TEXメンブレンに加え、クッション性と反発弾性を備えたFloatMax Foamミッドソール、着脱やフィット調整がしやすいスピードシューレースを採用している。カラーとサイズによって価格が大きく異なるため、自分に合う組み合わせがセール対象になっているかを確認したい。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEXの特徴
雨の日に強いGORE-TEX仕様
靴内部にGORE-TEX防水透湿メンブレンを採用しています。水の侵入を抑えつつ、靴の中のムレも逃がしやすいので、突然の雨や濡れた路面でも安心感があります。
歩きやすさを支えるFloatMax Foam
ミッドソールにはFloatMax Foamを採用しています。クッション性と反発弾性を備えたフォームで、駅までの移動、休日の散歩、フェス会場のうろうろ歩きまで受け止めてくれます。
街でも浮きにくいアウトドア顔
撥水ラギッドメッシュアッパーや厚めのソールで、しっかりアウトドアの雰囲気があります。ただ、登山靴ほど大げさではなく、普段のパンツにも合わせやすいバランスです。
まとめ：雨の日に履ける“ちゃんとカッコいい靴”
高い防水性と快適な履き心地を両立した「メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」ですが、購入にあたっていくつか留意しておきたいポイントがあります。
第一に「アウトソールの特性」です。トレッキング向けの硬めのアウトソールを採用しているため、雨に濡れたマンホールやタイル、大理石などのツルツルした人工物の歩行時には滑りやすくなる傾向があります。雨の日の街歩きで使用する際は、歩き方に少し注意が必要です。
第二に「在庫と価格の変動」です。大幅な割引が適用されているのは特定のカラーやサイズに限られる場合が多く、選択したバリエーションによってはAmazon以外の出品者からの販売（セール対象外）となることがあります。カートに入れる前に、必ず「出荷元・販売元」および「最終的な支払い金額」をご確認ください。用途と特性をしっかり理解して、おトクなチャンスにぜひ高機能シューズを手に入れてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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