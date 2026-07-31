32GBメモリとRyzen AI 7搭載のモバイルノートPC「Aspire 14 AI」がAmazonで28万円台に

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【Amazonタイムセール】Acer ノートPC「Aspire 14 AI」をチェック！

AcerのノートPC「Aspire 14 AI」がAmazonタイムセール対象。参考価格299,801円のところ、5％オフの284,810円で販売中。

毎日持ち歩くなら軽さは欲しい。でも、性能や画面の快適さまで妥協したくはない。「Aspire 14 AI」は、そんな条件に応える1台。約1.27kgのボディにRyzen AI 7 445プロセッサーと120Hz対応ディスプレーを採用し、軽さと性能を両立したモバイルノートだ。

①約1.27kgの軽量ボディと約19.5時間駆動

約15.9mmの薄型設計に加え、アルミニウム合金製ボディと180°ヒンジを採用。約1.27kgの軽量設計で持ち運びやすさに配慮し、約19.5時間のバッテリー駆動にも対応する。ビジネスや学習など幅広いシーンで使いやすい仕様だ。

②Ryzen AI 7・メモリー32GB・Copilot+ PC対応

AMD Ryzen AI 7 445プロセッサーに32GBメモリー、1TB SSDを搭載。最大50TOPSのNPU性能によりCopilot+ PCに準拠し、背景ぼかしやノイズ除去などのAI機能に対応。生成AIツールやデジタルアシスタントの利用もサポートする。

③120Hz・sRGB 100％対応の14型IPSディスプレー

14型WUXGA（1920×1200）の16:10 IPSディスプレーを採用。リフレッシュレート最大120HzでsRGBカバー率100％の非光沢IPSパネルを採用しているほか、USB4やWi-Fi 6E、約207万画素のIR Webカメラも備える。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 7 445プロセッサー

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】14型 WUXGA（1920×1200、16:10、IPS、120Hz、非光沢、sRGB 100%）