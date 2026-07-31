Amazonセール情報大紹介！ 第2122回
8.8型・3040×1904ドット・約23時間駆動！ Lenovo Legion Tabが12万2800円
2026年07月31日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon】Lenovo 8.8型タブレット「Legion Tab（ZAH20128JP）」をチェック！
Lenovoの8.8型タブレット「Legion Tab（ZAH20128JP）」がAmazonで販売中。参考価格159,500円のところ、23％オフの122,800円で販売中。
7月上旬には「参考価格159,500円から33％オフの106,300円」だったので、残念ながらお得度は減ってしまったが、チェックの価値はアリ！
小型タブレットを選ぶ際、携帯性を優先すると、処理性能や画面の精細さで妥協することになりがちである。Lenovo Legion Tab（8.8", 5）は、約360gのコンパクトなボディにSnapdragon 8 Elite Gen 5、12GB LPDDR5Tメモリー、256GBフラッシュメモリーを搭載したモデルだ。3040×1904ドットの高精細な8.8型ディスプレイに加え、最大2TBのmicroSDカードやUSB Type-Cポートを2基備える。Amazon限定モデルはグレイシャーホワイトを採用し、専用フォリオケースとスクリーンプロテクターが付属する点も特徴である。
①8.8型にSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
8.8型ディスプレイにQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5プロセッサーを組み合わせたモデル。12GB LPDDR5Tメモリと256GBフラッシュメモリーを備え、Android 16を採用。Amazon限定モデルは本体色がグレイシャーホワイトとなる。
②3040×1904ドットの8.8型ディスプレイ
8.8型ワイドディスプレイは3040×1904ドットの高解像度パネルを採用。10点マルチタッチに対応するほか、Miracastによるワイヤレスディスプレイ機能も備える。USB 3.2 Type-CポートはDisplayPort出力にも対応する。
③約360gのボディに充実した機能を搭載
本体は約360g、厚さ約7.6mmのボディを採用。9000mAhバッテリーを搭載し、使用時間は約23時間。さらに、microSDカード（最大2TB）対応やDolby Atmos、専用フォリオケースとスクリーンプロテクターが付属する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2124回
ゲーム・ホビー色とサイズが合えば8,922円お得！ メレルの防水シューズがAmazonで安い
-
第2123回
トピックス春モデルが4万円切り！ 11.6型タッチ対応Lenovo「Chromebook 300e Yoga」がタイムセール中
-
第2121回
トピックス32GBメモリとRyzen AI 7搭載のモバイルノートPC「Aspire 14 AI」がAmazonで28万円台に
-
第2120回
トピックスコスパ好き社会人の友！ Office付きFMVノートPCが12万円台。Core i7・メモリ16GB搭載「Note E」が15％オフ
-
第2119回
トピックス3万8000円安い！ 史上最薄5.64mmのiPhone Air 256GBが13万9800円
-
第2118回
トピックスM5搭載MacBook Airが1万9051円引き！ 16GBメモリ／1TB SSDモデルが259,749円
-
第2117回
ゲーム・ホビー雨の日の通勤から週末のレジャーまで快適！ アシックスのゴアテックスシューズが頼れる
-
第2117回
トピックスMicrosoft 365を毎年払いたくない人へ、Office Home 2024が11％オフ
-
第2116回
トピックスSnapdragon X Plus・16GBメモリ搭載のSurface LaptopがAmazonで約2万円引き
-
第2115回
トピックス「聞く・照らす・充電」を1台で。ソニーの防災ラジオが22％オフ
- この連載の一覧へ