8.8型・3040×1904ドット・約23時間駆動！ Lenovo Legion Tabが12万2800円

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【Amazon】Lenovo 8.8型タブレット「Legion Tab（ZAH20128JP）」をチェック！

Lenovoの8.8型タブレット「Legion Tab（ZAH20128JP）」がAmazonで販売中。参考価格159,500円のところ、23％オフの122,800円で販売中。

7月上旬には「参考価格159,500円から33％オフの106,300円」だったので、残念ながらお得度は減ってしまったが、チェックの価値はアリ！

小型タブレットを選ぶ際、携帯性を優先すると、処理性能や画面の精細さで妥協することになりがちである。Lenovo Legion Tab（8.8", 5）は、約360gのコンパクトなボディにSnapdragon 8 Elite Gen 5、12GB LPDDR5Tメモリー、256GBフラッシュメモリーを搭載したモデルだ。3040×1904ドットの高精細な8.8型ディスプレイに加え、最大2TBのmicroSDカードやUSB Type-Cポートを2基備える。Amazon限定モデルはグレイシャーホワイトを採用し、専用フォリオケースとスクリーンプロテクターが付属する点も特徴である。

①8.8型にSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載

8.8型ディスプレイにQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5プロセッサーを組み合わせたモデル。12GB LPDDR5Tメモリと256GBフラッシュメモリーを備え、Android 16を採用。Amazon限定モデルは本体色がグレイシャーホワイトとなる。

②3040×1904ドットの8.8型ディスプレイ

8.8型ワイドディスプレイは3040×1904ドットの高解像度パネルを採用。10点マルチタッチに対応するほか、Miracastによるワイヤレスディスプレイ機能も備える。USB 3.2 Type-CポートはDisplayPort出力にも対応する。

③約360gのボディに充実した機能を搭載

本体は約360g、厚さ約7.6mmのボディを採用。9000mAhバッテリーを搭載し、使用時間は約23時間。さらに、microSDカード（最大2TB）対応やDolby Atmos、専用フォリオケースとスクリーンプロテクターが付属する。