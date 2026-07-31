コスパ好き社会人の友！ Office付きFMVノートPCが12万円台。Core i7・メモリ16GB搭載「Note E」が15％オフ

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】FMV ノートPC「Note E WE1-K3」をチェック！

FMVのノートPC「Note E WE1-K3」がAmazonタイムセール対象。参考価格149,800円のところ、15％オフの127,800円で販売中。

毎日使うノートPCは、幅広い作業を無理なくこなせることが大切だ。FMVの「Note E WE1-K3」は、Core i7-1355Uプロセッサーや16GBメモリを備えた15.6型ノートPC。普段使いから仕事、学業まで幅広い用途で使いやすい1台だ。

①映り込みを抑える15.6型フルHD液晶

15.6型ワイドのフルHDノングレア液晶を採用。1920×1080ドットの表示領域を確保し、非光沢処理によって光の反射や映り込みを抑える。見やすさに配慮したディスプレーを備える。

②USB Type-CやHDMIなど充実のインターフェース

USB Type-Cを2基、USB Type-Aを2基搭載し、Type-CはUSB Power DeliveryやDisplayPort Alt Modeに対応。最大4K出力対応のHDMI端子や有線LANも備え、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3にも対応する。

③プライバシーにも配慮した使いやすい設計

プライバシーカメラシャッターを備え、映したくないときはカメラを物理的に閉じられる。カーソルキーは通常のキーより一段下げた配置で位置を把握しやすく、マカフィー リブセーフ3年版も付属する。

製品スペック

【CPU】Core i7-1355U

【メモリ】16GB（デュアルチャネル対応）

【ストレージ】SSD 約512GB