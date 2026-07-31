Amazonセール情報大紹介！ 第2120回
コスパ好き社会人の友！ Office付きFMVノートPCが12万円台。Core i7・メモリ16GB搭載「Note E」が15％オフ
2026年07月31日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】FMV ノートPC「Note E WE1-K3」をチェック！
FMVのノートPC「Note E WE1-K3」がAmazonタイムセール対象。参考価格149,800円のところ、15％オフの127,800円で販売中。
毎日使うノートPCは、幅広い作業を無理なくこなせることが大切だ。FMVの「Note E WE1-K3」は、Core i7-1355Uプロセッサーや16GBメモリを備えた15.6型ノートPC。普段使いから仕事、学業まで幅広い用途で使いやすい1台だ。
①映り込みを抑える15.6型フルHD液晶
15.6型ワイドのフルHDノングレア液晶を採用。1920×1080ドットの表示領域を確保し、非光沢処理によって光の反射や映り込みを抑える。見やすさに配慮したディスプレーを備える。
②USB Type-CやHDMIなど充実のインターフェース
USB Type-Cを2基、USB Type-Aを2基搭載し、Type-CはUSB Power DeliveryやDisplayPort Alt Modeに対応。最大4K出力対応のHDMI端子や有線LANも備え、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3にも対応する。
③プライバシーにも配慮した使いやすい設計
プライバシーカメラシャッターを備え、映したくないときはカメラを物理的に閉じられる。カーソルキーは通常のキーより一段下げた配置で位置を把握しやすく、マカフィー リブセーフ3年版も付属する。
製品スペック
【CPU】Core i7-1355U
【メモリ】16GB（デュアルチャネル対応）
【ストレージ】SSD 約512GB
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