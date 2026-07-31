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Amazonセール情報大紹介！ 第2124回

Officeは別途用意が安全！

ThinkPad X1 Carbon Gen9が5万9800円！ タッチ対応14型の整備済み品

2026年07月31日 17時30分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）が6万円！

　人気のモバイルノート「ThinkPad X1 Carbon Gen9 2021年モデル（整備済み品）」が、Amazonでリユースセールに登場。参考価格95,000円のところ、37%オフの59,800円で購入可能です（7月31日現在）。

　頻繁にリユースセールに登場する商品ではありますが、7/31 17時現在で「残り7点 ご注文はお早めに」とのこと。気になる方はチェックを！

　モバイルノートの価格を抑えたい一方で、メモリ容量や操作性には妥協したくない。そんな人にとって気になる選択肢となるのが、ThinkPad X1 Carbon Gen9の整備済み品です。第11世代Core i5と16GBメモリを搭載し、タッチ操作にも対応。2021年モデルではありますが、文書作成やウェブ閲覧、オンライン会議などを中心に使うなら、現在でも実用性を見込める構成です。ただし、整備済み品は本体の外観やバッテリー状態に個体差があります。新品と同じ感覚で選ぶのではなく、保証や返品条件、付属品を確認したうえで検討したいところです。

アマゾンで【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）を入手

【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）の魅力

① 高性能と大容量メモリによる快適動作 

　高性能な第11世代Core i5-1145G7に16GBメモリを組み合わせた構成で、ビジネス作業や普段使いでも扱いやすいパフォーマンスを発揮します。Windows 11 Proがセットアップ済みで、すぐに業務環境として利用できます。

②薄型・軽量ながら堅牢なモバイル設計 

　薄型・軽量設計でありながら、高い堅牢性を備えているのがThinkPad X1 Carbonの最大の特長です。持ち運びやすさと信頼性を両立しているため、外出やテレワークに気軽に連れ出せます。

③ タッチパネル対応の高解像度液晶 

　14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200)という高解像度に加え、タッチパネルにも対応。直感的な操作が可能で、プレゼンテーションや軽い編集作業も快適です。

製品スペック

【CPU】第11世代 Core i5-1145G7 (2.60GHz)

【メモリ／SSD】16GB／256GB M.2 SSD

【ディスプレイ】14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200) タッチパネル

【OS】Windows 11 Pro 64bit版

★付属のOffice 2019は、2025年10月14日にマイクロソフトのサポートが終了しています。Officeが必要な場合は、別途用意するのがおすすめです。

お買い得価格で手に入る！

　ThinkPad X1 Carbon Gen9は、軽量モバイルノートとしての扱いやすさと、16GBメモリを備えた実用的な構成が魅力です。59,800円という価格なら、外出用や仕事用のサブPCとして検討しやすいでしょう。ただし、今回の商品は新品ではなく整備済み品です。本体の傷や使用感だけでなく、バッテリーの消耗具合にも個体差があると考えておく必要があります。販売元と発送元、保証内容、返品条件、付属するACアダプターなどを確認し、届いた後には各部の動作やバッテリー状態を早めにチェックすることをおすすめします。

※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。

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