ThinkPad X1 Carbon Gen9が5万9800円！ タッチ対応14型の整備済み品

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【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）が6万円！

人気のモバイルノート「ThinkPad X1 Carbon Gen9 2021年モデル（整備済み品）」が、Amazonでリユースセールに登場。参考価格95,000円のところ、37%オフの59,800円で購入可能です（7月31日現在）。

頻繁にリユースセールに登場する商品ではありますが、7/31 17時現在で「残り7点 ご注文はお早めに」とのこと。気になる方はチェックを！

モバイルノートの価格を抑えたい一方で、メモリ容量や操作性には妥協したくない。そんな人にとって気になる選択肢となるのが、ThinkPad X1 Carbon Gen9の整備済み品です。第11世代Core i5と16GBメモリを搭載し、タッチ操作にも対応。2021年モデルではありますが、文書作成やウェブ閲覧、オンライン会議などを中心に使うなら、現在でも実用性を見込める構成です。ただし、整備済み品は本体の外観やバッテリー状態に個体差があります。新品と同じ感覚で選ぶのではなく、保証や返品条件、付属品を確認したうえで検討したいところです。

【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）の魅力

① 高性能と大容量メモリによる快適動作

高性能な第11世代Core i5-1145G7に16GBメモリを組み合わせた構成で、ビジネス作業や普段使いでも扱いやすいパフォーマンスを発揮します。Windows 11 Proがセットアップ済みで、すぐに業務環境として利用できます。

②薄型・軽量ながら堅牢なモバイル設計

薄型・軽量設計でありながら、高い堅牢性を備えているのがThinkPad X1 Carbonの最大の特長です。持ち運びやすさと信頼性を両立しているため、外出やテレワークに気軽に連れ出せます。

③ タッチパネル対応の高解像度液晶

14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200)という高解像度に加え、タッチパネルにも対応。直感的な操作が可能で、プレゼンテーションや軽い編集作業も快適です。

製品スペック

【CPU】第11世代 Core i5-1145G7 (2.60GHz)

【メモリ／SSD】16GB／256GB M.2 SSD

【ディスプレイ】14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200) タッチパネル

【OS】Windows 11 Pro 64bit版

★付属のOffice 2019は、2025年10月14日にマイクロソフトのサポートが終了しています。Officeが必要な場合は、別途用意するのがおすすめです。

お買い得価格で手に入る！

ThinkPad X1 Carbon Gen9は、軽量モバイルノートとしての扱いやすさと、16GBメモリを備えた実用的な構成が魅力です。59,800円という価格なら、外出用や仕事用のサブPCとして検討しやすいでしょう。ただし、今回の商品は新品ではなく整備済み品です。本体の傷や使用感だけでなく、バッテリーの消耗具合にも個体差があると考えておく必要があります。販売元と発送元、保証内容、返品条件、付属するACアダプターなどを確認し、届いた後には各部の動作やバッテリー状態を早めにチェックすることをおすすめします。

※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。