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Amazonセール情報大紹介！ 第2126回

Apple Watch Series 11が12％オフ、46mmモデルが67,800円

2026年07月31日 19時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Apple Watch Series 11（GPSモデル・46mm）をチェック！

　Appleのスマートウォッチ「Apple Watch Series 11（GPSモデル・46mm）」がAmazonタイムセール対象。参考価格76,800円のところ、12％オフの67,800円で販売中。

　Apple Watchを選ぶなら、どんな機能を搭載しているかも確認しておきたい。「Apple Watch Series 11」は、睡眠時無呼吸や高血圧パターンの通知、血中酸素ウェルネスなどの健康管理機能に対応。さらにSuicaや高速充電も備え、健康管理から日常生活まで幅広く活用できる。

アマゾンでApple Watch Series 11（GPSモデル・46mm）を入手

①健康状態を幅広く見守る各種ヘルスケア機能

　睡眠時無呼吸や高血圧パターンの通知に対応するほか、心電図の記録や高心拍数・低心拍数、不規則な心拍リズムの通知も利用できる。バイタルアプリで夜間の健康指標を確認でき、血中酸素レベルのチェックや睡眠スコアにも対応し、毎日の健康状態を把握できる。

②ワークアウト機能と長時間駆動で毎日使える

　あらゆるワークアウトのための先進的な計測方法を備え、ペーサーや心拍数範囲、トレーニングの負荷などの機能も利用できる。通常使用時で最大24時間駆動し、高速充電に対応。わずか15分の充電で最大8時間の通常使用ができるほか、Apple Fitness+を3か月間無料で体験できる。

③耐久性と安全機能にも配慮した設計

　Series 10と比べて2倍の耐擦傷性能を持つガラスディスプレイを採用。50メートルの耐水性能とIP6X等級の防塵性能を備える。転倒や重大な衝突事故を検知すると、緊急通報サービスへの救助の要請と事前に設定した緊急連絡先への連絡を自動でサポートし、到着確認機能にも対応する。

アマゾンでApple Watch Series 11（GPSモデル・46mm）を入手
 

・商品名：Apple Watch Series 11（GPSモデル・46mm）
・メーカー名：Apple

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