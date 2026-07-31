軽いのは当たり前！ 性能も納得できる1kg切りモバイルノートPC「HP Pavilion Aero」が3万5000円引き

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【Amazonタイムセール】HP ノートPC「HP Pavilion Aero」をチェック！

HPのモバイルノートPC「HP Pavilion Aero 13-bg」がAmazonでタイムセール対象。過去価格189,800円のところ、18％オフの154,800円で販売中。

軽いノートPCは欲しい。でも、性能まで軽くなってしまうのは困る。そんな人にちょうどいいのが、HPの「HP Pavilion Aero 13-bg」だ。約990gの軽量ボディながら、Ryzen 5や16GBメモリを搭載。普段使いはもちろん、仕事にも使いやすい構成となっている。今ならAmazonで割引中だ。

①13.3型WUXGA・400nitの非光沢IPSディスプレー

13.3型ディスプレーは1920×1200ドットのWUXGA解像度を採用。非光沢IPSパネルと400nitの明るさを備え、外部ディスプレーは最大3840×2160ドットの出力に対応する。画面表示から外部接続まで幅広くカバーする構成となっている。

②最大11時間30分駆動とWi-Fi 6E対応

バッテリー駆動時間は最大11時間30分。無線LANはWi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応するほか、本体サイズは約297×211×16.5～17.4mmの薄型設計を採用。バックライト付き日本語キーボードも備える。

③AIエンジンや顔認証など便利な機能も搭載

AIエンジンを内蔵したRyzen 5 8640Uを採用し、AMD Radeon 760Mグラフィックスを内蔵。CopilotキーやWindows Hello対応の顔認証センサーを備えるほか、HP 240 Bluetoothマウスも付属する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 8640U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】13.3型 WUXGA（1920×1200）非光沢IPS

Microsoft 365 Personal（24か月版）付属