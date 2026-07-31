Amazonセール情報大紹介！ 第2119回
3万8000円安い！ 史上最薄5.64mmのiPhone Air 256GBが13万9800円
2026年07月31日 07時00分更新
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【Amazonタイムセール】Apple iPhone Air 256GB（SIMフリー）をチェック！
Appleのスマートフォン「iPhone Air 256GB」がAmazonタイムセールの対象に。参考価格177,800円のところ、21％オフの139,800円で販売中だ（7月31日現在）。
プライムデー終了後に再び21％オフでタイムセールに登場した「iPhone Air 256GB」。9月登場の次期iPhoneでは米国価格も上昇し、日本でも大幅値上げが予想されている。お得にiPhoneを買いたいなら、今のうちのチェックがおすすめだ！
①史上最薄のiPhoneを実現したボディ設計
厚さ5.64mm、重量165gのボディを採用した史上最薄のiPhone。超軽量チタニウムフレームを採用するほか、背面には4倍の耐亀裂性能を備えたCeramic Shield、前面には3倍の耐擦傷性能を持つCeramic Shield 2を採用する。
②A19 Proチップと120Hzディスプレイ
A19 Proチップに加え、6.5インチSuper Retina XDRディスプレイは最大120HzのProMotionに対応。iOSはLiquid Glassによる新しいデザインを採用し、背景をカスタマイズできるロック画面や投票機能、着信スクリーニングなども利用できる。
③48MP Fusionカメラと長時間バッテリー
2倍望遠機能を備えた48MP Fusionカメラシステムを採用し、18MPセンターフレームフロントカメラでは前後同時撮影にも対応。最大27時間のビデオ再生に加え、MagSafeバッテリーアクセサリ利用時はさらに最大13時間長く楽しめる。
iPhone Airは、すべての機能を詰め込んだ万能型というより、薄さと軽さに明確な価値を持たせたモデルである。165gという軽さは、毎日手に持ち、ポケットやバッグに入れて持ち歩くスマートフォンだからこそ大きなメリットになる。一方で、背面カメラは1眼構成のため、超広角撮影や多彩なズームを重視する人にはProシリーズのほうが適している。カメラ機能をある程度割り切り、大画面と携帯性、動作性能のバランスを重視する人にとって、iPhone Airは有力な選択肢となるだろう。
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