3万8000円安い！ 史上最薄5.64mmのiPhone Air 256GBが13万9800円

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Apple iPhone Air 256GB（SIMフリー）をチェック！

Appleのスマートフォン「iPhone Air 256GB」がAmazonタイムセールの対象に。参考価格177,800円のところ、21％オフの139,800円で販売中だ（7月31日現在）。

プライムデー終了後に再び21％オフでタイムセールに登場した「iPhone Air 256GB」。9月登場の次期iPhoneでは米国価格も上昇し、日本でも大幅値上げが予想されている。お得にiPhoneを買いたいなら、今のうちのチェックがおすすめだ！

①史上最薄のiPhoneを実現したボディ設計

厚さ5.64mm、重量165gのボディを採用した史上最薄のiPhone。超軽量チタニウムフレームを採用するほか、背面には4倍の耐亀裂性能を備えたCeramic Shield、前面には3倍の耐擦傷性能を持つCeramic Shield 2を採用する。

②A19 Proチップと120Hzディスプレイ

A19 Proチップに加え、6.5インチSuper Retina XDRディスプレイは最大120HzのProMotionに対応。iOSはLiquid Glassによる新しいデザインを採用し、背景をカスタマイズできるロック画面や投票機能、着信スクリーニングなども利用できる。

③48MP Fusionカメラと長時間バッテリー

2倍望遠機能を備えた48MP Fusionカメラシステムを採用し、18MPセンターフレームフロントカメラでは前後同時撮影にも対応。最大27時間のビデオ再生に加え、MagSafeバッテリーアクセサリ利用時はさらに最大13時間長く楽しめる。

iPhone Airは、すべての機能を詰め込んだ万能型というより、薄さと軽さに明確な価値を持たせたモデルである。165gという軽さは、毎日手に持ち、ポケットやバッグに入れて持ち歩くスマートフォンだからこそ大きなメリットになる。一方で、背面カメラは1眼構成のため、超広角撮影や多彩なズームを重視する人にはProシリーズのほうが適している。カメラ機能をある程度割り切り、大画面と携帯性、動作性能のバランスを重視する人にとって、iPhone Airは有力な選択肢となるだろう。