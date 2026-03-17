Amazonセール情報大紹介！ 第1455回
ホテルで見る“壁付けシャンプー”、これ買えば家でも真似できる。PREMMディスペンサーが7,490円
2026年03月17日 15時00分更新
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ホテルの浴室で見かける、壁に付いたシャンプーボトルを自宅でも使ってみたいと思ったことはないだろうか。床に並んだボトルを動かしながら掃除したり、家族分が増えて置き場所に困ったりする状態が続いているなら、壁に取り付けて使うタイプを考えるきっかけになる。いまは価格も下がっているため、浴室まわりを見直すちょうどいいタイミングかもしれない。
磁石で壁に取り付けて使うタイプ
背面にマグネットが付いており、磁石が付く壁面に取り付けて使う。ボトルを床に並べずに済むため、足元のスペースを空けておける。掃除のときにボトルを持ち上げずに済む配置にできる。
550mlボトルを3本まとめて設置
1本あたり550mlのボトルを3本並べて使う構成。シャンプーやコンディショナー、ボディソープなどを分けて入れられる。用途シールが付属しており、中身を見分けやすい。
レバー式で使い方がシンプル
レバーを引く動作で中身を出す仕組み。1回あたりの吐出量は約2〜3mlの目安。上部は広口の形状で液体を入れやすく、高粘度の液残りを減らすパーツも付属する。
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