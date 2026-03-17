家の米が減ってきたら見ておきたい。熊本県産3銘柄から選べる白米10kgが7,980円【ヤマダモール】

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ヤマダモール「熊本県産 銘柄米を選べる白米10kgセット」をチェック！

ヤマダモールでは、熊本県産の銘柄米を選べる白米セットを取り扱っている。内容量は10kg（5kg×2袋）で、ヒノヒカリ・森のくまさん・くまさんの輝きの3銘柄から選択できる。

いずれも令和7年産の単一原料米として販売されており、日常的に消費する主食用としてまとめて確保しやすい容量となる。送料無料で注文でき、発送は1〜3営業日以内を目安としている。

注目のセール商品

熊本県産 銘柄米を選べる白米10kgセット

7,980円（送料無料）

熊本県産の白米10kgセットで、ヒノヒカリ、森のくまさん、くまさんの輝きの3銘柄から選べる。5kg×2袋の分割包装となり、家庭内で扱いやすい容量となる。注文は送料無料で受け付けており、ヤマト運輸・佐川急便・日本郵政の通常配送で出荷される。

注文前に確認したい配送・支払いのポイント

本商品は到着日指定ができず、在庫状況に応じて1〜3営業日以内を目安に出荷される。配送業者の指定はできない。送料は無料だが、代金引換を選択した場合は手数料330円が発生する。食品のため返品は原則不可となり、到着後は早めの状態確認が必要となる。