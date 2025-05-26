バンダイナムコエンターテインメントは5月23日、PlayStation 5／Xbox series X|S／PC（Steam）で発売中のエクストラクションシューター『SYNDUALITY Echo of Ada』について、大型アップデートとしてシーズン2「PUNISHING LAND」を配信したと発表。

本アップデートでは、マップ内に新たなロケーションの追加のほか、機体となるクレイドルコフィンや武器、メイガスも新たに2体追加。アニメ『SYNDUALITY Noir』でも登場したクレイドルコフィン「ジョンガスメーカー」やメイガス「シエル」も登場する。

以下では、その内容を紹介。シーズン2を紹介するトレーラーも公開されているので、あわせてチェックしてほしい。

SYNDUALITY Echo of Ada -SEASON2 PUNISHING LAND -Trailer

シーズン2「PUNISHING LAND」アップデート内容

◆MAP／ロケーションの追加

●アメイジア東地方に「地下鉱床」「夢の島」ロケーション追加

●Season2用依頼追加と新規解除キーで行けるロケーション追加

●高難易度マップ「アメイジア東地方・雨期」を追加

●新規エンダーズ「マローダー」追加

◆クレイドルコフィン／武器の追加

●新規クレイドルコフィン追加

シンタワー／ジュリエッタモホーク／ボウイハーネス／ボウイチリペッパー／ジョンガスメーカーほか

●既存クレイドルコフィンの新レアリティ「レジェンダリー」追加

●新規武器追加

四連装ショットガン／ドラム式サブマシンガン／サンライトスロワー／レインストリーム

●既存武器の新レアリティ「レジェンダリー」追加

◆アメイジア事故調査委員会のコンテンツ追加

●アメイジア事故調査委員会新ステージ追加

●アメイジア事故調査委員会クリア時に設計図報酬を追加

◆メイガスの追加

●シーズン2販売所ラインナップに登場

「Ciel型(CI-α-05)」CV：青山なぎささん

「Lynn型(LY-α-14)」CV：田所あずささん

※有償コンテンツでの販売となります。

◆拠点／改築機能の拡充

●一部施設の改築レベルを追加

◆そのほか

●素材系アイテム枠1つあたりの最大所持数を15→20

●メイガス衣装コーディネート登録機能を追加

●他勢力の既存クレイドル・武器 (Rare・Epic)のクラフトレシピ追加

（クリア済みの場合はログイン時に該当のレシピが付与される）

●クラフト／改築にかかるマネー、時間、必要素材数の緩和

●クラフトライン1レベルにつき、クラフトを2ラインずつ進行できるように変更

●シーズン1チャレンジ依頼の緩和と特別報酬の取り下げ

など

▼そのほかの調整内容は公式サイトを確認！

https://synduality-ada.bn-ent.net/

【ゲーム情報】

タイトル：SYNDUALITY Echo of Ada（シンデュアリティ エコー オブ エイダ）

ジャンル：エクストラクションシューター

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

パッケージ版：発売中（2025年1月16日）

PS5／XSX|Sダウンロード版：配信中（2025年1月23日）

Steamダウンロード版：2025年1月24日

アーリーアクセス：実施中（PS5／XSX|S 2025年1月16日／PC（Steam） 2025年1月17日）

価格：

スタンダードエディション：5940円（ダウンロード版）

デラックスエディション：7920円（パッケージ版／ダウンロード版）

アルティメットエディション：1万1990円（ダウンロード版）

デラックスエディション特装版：1万2540円（パッケージ版）

デラックスエディション超特装版：2万3980円（パッケージ版）

※デラックスエディション以降はアーリーアクセス権を付属。

プレイ人数：1～12人（オンライン時）

CERO：C（15才以上対象）