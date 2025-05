バンダイナムコエンターテインメントは5月23日、PlayStation 5/Xbox series X|S/PC(Steam)で発売中のエクストラクションシューター『SYNDUALITY Echo of Ada』について、大型アップデートとしてシーズン2「PUNISHING LAND」を配信したと発表。

本アップデートでは、マップ内に新たなロケーションの追加のほか、機体となるクレイドルコフィンや武器、メイガスも新たに2体追加。アニメ『SYNDUALITY Noir』でも登場したクレイドルコフィン「ジョンガスメーカー」やメイガス「シエル」も登場する。

以下では、その内容を紹介。シーズン2を紹介するトレーラーも公開されているので、あわせてチェックしてほしい。

SYNDUALITY Echo of Ada -SEASON2 PUNISHING LAND -Trailer

シーズン2「PUNISHING LAND」アップデート内容

◆MAP/ロケーションの追加

●アメイジア東地方に「地下鉱床」「夢の島」ロケーション追加

●Season2用依頼追加と新規解除キーで行けるロケーション追加

●高難易度マップ「アメイジア東地方・雨期」を追加

●新規エンダーズ「マローダー」追加

◆クレイドルコフィン/武器の追加

●新規クレイドルコフィン追加

シンタワー/ジュリエッタモホーク/ボウイハーネス/ボウイチリペッパー/ジョンガスメーカーほか

●既存クレイドルコフィンの新レアリティ「レジェンダリー」追加

●新規武器追加

四連装ショットガン/ドラム式サブマシンガン/サンライトスロワー/レインストリーム

●既存武器の新レアリティ「レジェンダリー」追加

◆アメイジア事故調査委員会のコンテンツ追加

●アメイジア事故調査委員会新ステージ追加

●アメイジア事故調査委員会クリア時に設計図報酬を追加

◆メイガスの追加

●シーズン2販売所ラインナップに登場

「Ciel型(CI-α-05)」CV:青山なぎささん

「Lynn型(LY-α-14)」CV:田所あずささん

※有償コンテンツでの販売となります。

◆拠点/改築機能の拡充

●一部施設の改築レベルを追加

◆そのほか

●素材系アイテム枠1つあたりの最大所持数を15→20

●メイガス衣装コーディネート登録機能を追加

●他勢力の既存クレイドル・武器 (Rare・Epic)のクラフトレシピ追加

(クリア済みの場合はログイン時に該当のレシピが付与される)

●クラフト/改築にかかるマネー、時間、必要素材数の緩和

●クラフトライン1レベルにつき、クラフトを2ラインずつ進行できるように変更

●シーズン1チャレンジ依頼の緩和と特別報酬の取り下げ

など

▼そのほかの調整内容は公式サイトを確認!

https://synduality-ada.bn-ent.net/

【ゲーム情報】

タイトル:SYNDUALITY Echo of Ada(シンデュアリティ エコー オブ エイダ)

ジャンル:エクストラクションシューター

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:

パッケージ版:発売中(2025年1月16日)

PS5/XSX|Sダウンロード版:配信中(2025年1月23日)

Steamダウンロード版:2025年1月24日

アーリーアクセス:実施中(PS5/XSX|S 2025年1月16日/PC(Steam) 2025年1月17日)

価格:

スタンダードエディション:5940円(ダウンロード版)

デラックスエディション:7920円(パッケージ版/ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万1990円(ダウンロード版)

デラックスエディション特装版:1万2540円(パッケージ版)

デラックスエディション超特装版:2万3980円(パッケージ版)

※デラックスエディション以降はアーリーアクセス権を付属。

プレイ人数:1~12人(オンライン時)

CERO:C(15才以上対象)