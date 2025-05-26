新たなロケーションや武器、機体、メイガスも登場！
『SYNDUALITY Echo of Ada』がシーズン2へ！アップデート内容をチェック
2025年05月26日 17時55分更新
バンダイナムコエンターテインメントは5月23日、PlayStation 5／Xbox series X|S／PC（Steam）で発売中のエクストラクションシューター『SYNDUALITY Echo of Ada』について、大型アップデートとしてシーズン2「PUNISHING LAND」を配信したと発表。
本アップデートでは、マップ内に新たなロケーションの追加のほか、機体となるクレイドルコフィンや武器、メイガスも新たに2体追加。アニメ『SYNDUALITY Noir』でも登場したクレイドルコフィン「ジョンガスメーカー」やメイガス「シエル」も登場する。
以下では、その内容を紹介。シーズン2を紹介するトレーラーも公開されているので、あわせてチェックしてほしい。
SYNDUALITY Echo of Ada -SEASON2 PUNISHING LAND -Trailer
シーズン2「PUNISHING LAND」アップデート内容
◆MAP／ロケーションの追加
●アメイジア東地方に「地下鉱床」「夢の島」ロケーション追加
●Season2用依頼追加と新規解除キーで行けるロケーション追加
●高難易度マップ「アメイジア東地方・雨期」を追加
●新規エンダーズ「マローダー」追加
◆クレイドルコフィン／武器の追加
●新規クレイドルコフィン追加
シンタワー／ジュリエッタモホーク／ボウイハーネス／ボウイチリペッパー／ジョンガスメーカーほか
●既存クレイドルコフィンの新レアリティ「レジェンダリー」追加
●新規武器追加
四連装ショットガン／ドラム式サブマシンガン／サンライトスロワー／レインストリーム
●既存武器の新レアリティ「レジェンダリー」追加
◆アメイジア事故調査委員会のコンテンツ追加
●アメイジア事故調査委員会新ステージ追加
●アメイジア事故調査委員会クリア時に設計図報酬を追加
◆メイガスの追加
●シーズン2販売所ラインナップに登場
「Ciel型(CI-α-05)」CV：青山なぎささん
「Lynn型(LY-α-14)」CV：田所あずささん
※有償コンテンツでの販売となります。
◆拠点／改築機能の拡充
●一部施設の改築レベルを追加
◆そのほか
●素材系アイテム枠1つあたりの最大所持数を15→20
●メイガス衣装コーディネート登録機能を追加
●他勢力の既存クレイドル・武器 (Rare・Epic)のクラフトレシピ追加
（クリア済みの場合はログイン時に該当のレシピが付与される）
●クラフト／改築にかかるマネー、時間、必要素材数の緩和
●クラフトライン1レベルにつき、クラフトを2ラインずつ進行できるように変更
●シーズン1チャレンジ依頼の緩和と特別報酬の取り下げ
など
▼そのほかの調整内容は公式サイトを確認！
https://synduality-ada.bn-ent.net/
【ゲーム情報】
タイトル：SYNDUALITY Echo of Ada（シンデュアリティ エコー オブ エイダ）
ジャンル：エクストラクションシューター
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
パッケージ版：発売中（2025年1月16日）
PS5／XSX|Sダウンロード版：配信中（2025年1月23日）
Steamダウンロード版：2025年1月24日
アーリーアクセス：実施中（PS5／XSX|S 2025年1月16日／PC（Steam） 2025年1月17日）
価格：
スタンダードエディション：5940円（ダウンロード版）
デラックスエディション：7920円（パッケージ版／ダウンロード版）
アルティメットエディション：1万1990円（ダウンロード版）
デラックスエディション特装版：1万2540円（パッケージ版）
デラックスエディション超特装版：2万3980円（パッケージ版）
※デラックスエディション以降はアーリーアクセス権を付属。
プレイ人数：1～12人（オンライン時）
CERO：C（15才以上対象）
©MAGUS ©Bandai Namco Entertainment Inc.
※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
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