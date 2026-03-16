アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第146回
海外ビールのド定番、「ハイネケン」24本がAmazonタイムセールでお得！
2026年03月16日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「ハイネケン ラガービール 缶 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
オランダ発のプレミアムビール「ハイネケン ラガービール 缶 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品になっています。
参考価格5,090円のところ、10％オフの4,581円で販売されています。24本入りのため、1本あたりの価格は約191円です。
「ハイネケン ラガービール 缶 350ml×24本」の特徴
Amazon商品ページより
「ハイネケン ラガービール」は、1873年にオランダ・アムステルダムで誕生したプレミアムラガービールです。現在は世界192ヵ国で愛飲されているブランドとされています。
原材料には「水」「大麦麦芽」「ホップ」の3つを使用し、独自の「ハイネケンA酵母（イースト）」によって醸造されている点が特徴です。シンプルな原材料と独自酵母による製法により、フルーティな香りと麦芽のコクがバランスよく楽しめる味わいと紹介されています。
黄金色の外観と爽やかな喉越しも特徴として挙げられており、普段の食事やパーティー、アウトドアなどさまざまなシーンで飲まれているビールとされています。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「ハイネケン ラガービール 缶 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで4,581円になっています。参考価格5,090円から10％オフとなっており、1本あたり約191円で購入できる価格です。
世界的に知られるプレミアムビールをケースで購入できる機会となっているため、まとめてストックしたい人は、現在開催中のAmazonタイムセールでチェックしてみてください。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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