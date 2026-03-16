一口飲めば、もう沖縄。沖縄県産パッションフルーツ使用のビアカクテルがAmazonタイムセールで38％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「アサヒオリオン パッションフルーツとあの日の告白 350ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

オリオンのビアカクテル「アサヒオリオン パッションフルーツとあの日の告白 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

過去価格6,949円のところ、38％オフの4,298円で販売されています。1本あたりの価格は約179円です。

「アサヒオリオン パッションフルーツとあの日の告白」の特徴

Amazon商品ページより

「アサヒオリオン パッションフルーツとあの日の告白」は、沖縄県産パッションフルーツ由来エキスを使用したビアカクテルです。

味わいや香りだけでなく、沖縄の夏の風景を思わせるような赤い液色が特徴とされており、燦々と輝く沖縄の夏の太陽をイメージした鮮やかな色合いが印象的だと紹介されています。

パッションフルーツ由来のトロピカルな香りが楽しめるとされ、沖縄料理と合わせるお酒としても提案されています。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

沖縄県産パッションフルーツ由来エキスを使ったビアカクテル「アサヒオリオン パッションフルーツとあの日の告白 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで38％オフの4,298円になっています。

1本あたり約179円で購入できる価格となっており、ケースでストックしておきたい人にとっても手に取りやすいタイミングです。気になっていた人はAmazonタイムセールでにチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。