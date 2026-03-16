バンダイナムコエンターテインメントは3月16日、ノーツ、TYPE-MOONと共同開発する「Fate/EXTRA Record」の販売中止を発表。元々は2026年春発売予定としていた。

ただし、TYPE-MOONは開発継続を表明し、新たな販売元と発売時期が決まったらあらためて発表するとしている。なお、ASOBI STOREで先行予約していた場合はキャンセルとなる。

この発表にユーザーからは「バンナム以外からは出る可能性があるってこと？」「焦った…まだ望みはあるんだ」「一体なにがあったんだ…」「これハードが変わるやつかな」「ファンは特殊な訓練を受けてるので問題なし」「そのうち出るやろの感覚でお待ちしております」など、驚きや不安、そして安堵の声が寄せられていた。

本作は、2010年に発売された「Fate/EXTRA」に対し、シナリオの増強×キャラクターグラフィックの刷新×戦略性を増したバトルシステムで、現行機向けにフルリメイクする作品。続報を見守りたい。

【ゲーム情報】

タイトル：Fate/EXTRA Record（フェイト エクストラ レコード）

ジャンル：RPG

販売：未定

開発：TYPE-MOON

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

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