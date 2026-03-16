最新Apple Watchが早くも値下げ。Series 11（42mm）が64,800円→57,610円

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【Amazonタイムセール】

Apple Watch Series 11（GPSモデル・42mm）をチェック！

Appleのスマートウォッチ「Apple Watch Series 11（GPSモデル・42mm）」がAmazonタイムセール対象。参考価格64,800円のところ、11％オフの57,610円で販売中。

最新モデルのApple Watch Series 11が、今回のセールで少し安くなっている。睡眠や心拍の記録、通知の確認やSuicaでの支払いなど普段から使うものだけに、この金額なら一度見ておきたい。

睡眠や心拍などの記録に対応

Apple Watch Series 11は、睡眠スコアの確認や心拍数の記録、血中酸素の測定に対応する。心電図の記録や、高心拍・低心拍、不規則な心拍の通知にも対応しており、日々の状態を手元で確認できる。

Suica対応に加え防塵・耐水性能も備える

Apple Watch Series 11はSuicaに対応する。加えてIP6X等級の防塵性能と50メートルの耐水性能を備えた仕様となっている。

最大24時間駆動と高速充電に対応

通常使用で最大24時間のバッテリー駆動に対応する。高速充電にも対応しており、短時間の充電で再び使える仕様となっている。