選べるスープ8種。本場久留米ラーメン6人前セットが1,000円【ヤマダモール】

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ヤマダモール「本場久留米ラーメンシリーズ」選べるセットをチェック！

ヤマダモールでは、株式会社七味フーズが販売する「本場久留米ラーメンシリーズ」の選べるセットが掲載されている。販売価格は1,000円。人気スープ6種に加え、季節限定の「みそ味」「五目味」を含む全8種から選択できる6人前の特別セットとなる。

スープは最大3種類まで組み合わせ可能で、とんこつや醤油、だし、和風、カレーなどの味から選択できる。麺は熟成中華麺（乾燥麺）を基本に、ピリ辛麺や半生麺も用意されており、選択内容によって食数が変わる仕組みとなる。

2セット購入ごとに食数が増量され、複数セット購入時の特典も設定されている。

注目のセール商品

「本場久留米ラーメンシリーズ」選べるセット

SPECIAL PRICE 1,000円

スープと麺の組み合わせを注文時に選べる形式で、自分の好みに合わせてセット内容を調整できる詰め合わせ商品。

注文時に確認したい配送・送料のポイント

商品は麺とスープのみのセットで具材は付属しない。支払方法によって送料条件が異なり、代金引換を選択した場合は別途送料が発生する。前払い決済を選択した場合は送料無料で発送される。配送はゆうパックで行なわれ、在庫がある場合は3～4日程度で発送予定。