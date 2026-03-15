移動式オービスが気になる人へ。MSSS対応のセルスター製レーダー探知機が54％オフ

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【Amazonで54％オフ】セルスター レーザー光対応＆GPSレーダー探知機「AR-824AW」をチェック！

セルスターのレーダー探知機「AR-824AW」がAmazonで割引対象。参考価格42,900円のところ、54％オフの19,800円で販売中。

近年は移動式オービス（MSSS）の話題を耳にする機会も増え、普段走る道でも速度管理を意識する場面が出てきた。AR-824AWはレーザー光の受信に対応したモデルで、取締ポイントや注意情報を画面表示や音で案内する。3.7インチのフルマップ表示を採用し、GPSデータの更新にも対応するため、日常の運転で状況を確認しながら走りたい場合に取り入れやすい1台となる。

レーザー受信で警告表示

移動式オービスなどで使用されるレーザー光を受信した際には、画面表示と音声で注意を知らせる。GPSデータに登録された取締ポイントや検問情報も案内され、走行中に確認すべき場所を把握しやすい。

地図表示に対応した3.7インチモデル

3.7インチ液晶にフルマップを表示できる仕様で、ゾーン30などのエリア表示やコンパスナビ機能を備える。Gセンサーやジャイロセンサー、気圧センサーを組み合わせ、GPSが測位できない状況でも自車位置の補完を行う。

無線LANで情報更新

無線LANを搭載し、新設された取締機の情報などを更新できる。GPSデータは20万件以上、取締・検問データも収録。専用コード（別売）を使えば対応するドライブレコーダーと相互通信も行える。日本製で3年保証が付く。