ASRock、Intel Core Ultra 200S Plus対応マザーボード発表　Z890/B860/H810シリーズ

ASRockは3月11日、Intel Z890、B860、H810シリーズマザーボードが最新のIntel Core Ultra 200S Plusプロセッサーに完全対応したを発表した。これにより、ゲーマーやクリエイターはCPUの性能向上を最大限に享受できるという。

ASRockのマザーボードは、最新の8コアCore Ultra 7 270K Plus、6コアのCore Ultra 5 250K Plus、およびCore Ultra 5 250KF PlusといったIntel Core Ultra 200S Plusプロセッサーに対応している。Eコア数の増加とIntel Platform Performance Package（IPPP）のアップデートにより、ゲームのパフォーマンスとマルチタスク機能が大幅に向上するという。

また、利用者が簡単にプロセッサーの性能を活用できるよう、ASRockはIntel 800シリーズ全マザーボードにオートドライバインストーラ（ADI）ユーティリティを搭載している。公式サポートページからツールをダウンロードするだけで、IPPPを有効化することが可能だ。

各モデルは、フラッグシップから初心者向けまで、ゲーミングに最適な様々なシリーズがラインナップされている。すべてのモデルが最新プロセッサーに対応し、ユーザーは手軽に新しいプラットフォームにアップグレードできるようになっている。なお、対応する最新BIOSについてはASRockの公式ウェブサイトで確認可能だ。