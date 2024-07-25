ASRock初の水冷CPUクーラー、LCD搭載モデルが国内発売

ASRockは3月13日、同社初の水冷CPUクーラー「Phantom Gaming」および「Steel Legend」シリーズを国内で販売開始すると発表した。「Phantom Gaming 360 LCD」は3月19日に発売され、価格は33,480円となる。

「Phantom Gaming 360 LCD」は、32mm厚のラジエーターと3相6スロットの高性能ポンプと高出力ファン、そして高い気密性を持つ一体型のHalo ARGBフレームを採用している。この製品は、激しいゲーミングやオーバークロック環境でのシステムおよびCPUの安定性を維持するために必要な冷却性能を提供する。また、3.4インチのフルカラーLCDディスプレイが搭載され、4方向に取り付けられるマグネティックウォーターブロックにより、ユーザーの好みに応じたカスタマイズが可能だ。

「Steel Legend」シリーズは、耐久性を重視した設計で、日常のハードな使用にも耐えられる。ターゲットエアフローテクノロジーが施されており、CPU周辺の重要コンポーネントの冷却をサポートする。航空宇宙グレードの液晶ポリマーブレードと産業グレードのデュアルボールベアリングが一貫したエアフローと高い機械的安定性を提供し、信頼性重視の常用運転を可能にしている。