ASRock、新型Micro ATXマザーボード「B550M Pro-A」を3月27日に発売開始

ASRockは、新たに拡張性とコストパフォーマンスに優れたAMD B550チップセット搭載のMicro ATXマザーボード「B550M Pro-A」を発売することを発表した。この新製品は国内の代理店を通じて、3月27日より販売が開始される予定である。価格は11,580円。

B550M Pro-Aは、システムの安定性を高めるための8電源フェーズ設計と、アルミニウムヒートシンクを搭載する。このモデルには、PCIe 4.0 x16スロットが採用されており、強化スチールスロットでラッチ部分が補強されている。また、M.2 SSDをツールレスで取り付けることができる2基のM.2スロットや、最新のPCケースに対応するUSB Type-Cポートがフロントとリアに備えられており、その拡張性と利便性が魅力だ。

対応CPUは、AMD AM4ソケットを採用したRyzen 3000、3000 Gシリーズ、4000G シリーズ、5000、5000GシリーズデスクトップCPUであることがポイントだ。これにより、多様なユーザーのニーズに応える製品といえる。また、ASRockの安心サポート機能も備わっており、6ヵ月のCPUソケットピン折れの無償修理保証が付いている。