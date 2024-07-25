ASRockの小型PCがさらに実用的に！ 1.92Lの小型ベアボーンに2.5G LANを搭載「DeskMini X300/2.5G」国内投入
ASRockは3月26日、コンパクトベアボーンキット「DeskMini」シリーズの新製品として、2.5G LANを搭載した「DeskMini X300/2.5G」の国内販売開始を発表した。3月27日より国内代理店を通じて、全国のPCパーツ販売店で順次販売する。店頭想定売価は2万9700円、保証期間は1年間としている。
新モデルは、ネットワーク接続性の強化を特徴とする製品。コンパクトな筐体ながら高速な2.5G LANポートを備え、日常用途にとどまらず、より快適なデータ転送や安定したネットワーク環境を求めるユーザーにも訴求する構成となっている。
1.92Lの小型筐体に、Ryzen対応や3画面出力など実用機能を凝縮
DeskMini X300/2.5Gは、容量1.92Lの小型ベアボーンキットで、最大65WまでのAMD Socket AM4 Ryzen 5000／4000／3000／2000シリーズプロセッサーに対応する。
メモリーはDDR4 3200MHzのデュアルチャネル構成で最大128GBまで搭載可能。ストレージはPCIe Gen3対応のUltra M.2スロットを2基備えるほか、RAID 0／1に対応した2.5インチSATA 6Gbpsインターフェースを2基搭載する。
映像出力はHDMI、DisplayPort、D-Subを各1系統備え、3画面出力に対応。前面にはUSB 3.2 Gen1 Type-CとUSB 3.2 Gen1 Type-A、背面にはUSB 3.2 Gen1 Type-AとUSB 2.0 Type-Aを搭載する。
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