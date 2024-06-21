ASRock「B860 Challenger WiFi」登場｜Wi-Fi 7＆DDR5-8666 OC対応、PCIe Gen5 M.2搭載の最新ゲーミングマザーボード

ASRockは、Intel B860チップセットを搭載した新型「Challengerシリーズ」を2月27日に日本国内で発売する。新シリーズは、「B860 Challenger WiFi」と「B860 Challenger WiFi White」の2製品で、価格はそれぞれ26,980円と27,980円となっている。これらの製品はASRockの国内正規代理店を通じて販売される。

新たに発表されたChallengerシリーズの両モデルは、ゲーマー向けの特化した機能を多数持つことが特徴だ。特に、Wi-Fi 7やライトニングゲーミングポート、便利なツールレス設計が搭載されており、快適な使用体験をサポートする。また、Intel Core Ultraプロセッサーに対応し、最大8666MHzのオーバークロックに対応するDDR5 DIMMを搭載している。

両製品ともに、Realtek ALC897 7.1チャンネルHDオーディオコーデックを採用し、質の高いオーディオ体験を提供する。さらに、1つのBlazing M.2（PCIe Gen5x4）スロットと2つのHyper M.2（PCIe Gen4x4）スロットを備え、高速なデータ転送を可能にしている。また、ASRock独自の安心サポート＋（6か月のCPUソケットピン折れ無償修理保証）も付属する。

ブラックとホワイトのカラーバリエーションがあり、個々の好みに合わせた選択が可能だ。