ASRock B860／B850マザーボード新製品、DDR5・Wi-Fi 7・PCIe Gen5対応で2月27日発売

シー・エフ・デー販売は、ASRockブランドの新製品として、Intel B860チップセット搭載マザーボード3製品とAMD B850チップセット搭載マザーボード2製品を2月27日に発売する。価格は22,980円前後から27,980円前後と設定されている。

今回リリースされる製品は、ゲーマーにとって魅力的な機能を満載したB860 Challenger WiFi White、モダンなデザインで幅広いニーズに応えるB860 Rock WiFi7、およびコンパクトながら高性能なB860M Rock WiFiが含まれる。それぞれ、強化された電源供給仕様やDDR5メモリサポート、最新のWi-Fi 7やWi-Fi 6Eモジュールを搭載し、PCIe Gen5対応のM.2スロットを備えるなど、先進のテクノロジーを駆使しパフォーマンスを最大化する。特にB860 Challenger WiFi Whiteは、白色基板を採用し、PCを美しく彩る設計だ。

それに加えて、AMD B850チップセット搭載の製品は、エネルギー効率に優れた基板を使用し、オーバークロックをサポートする設計が特徴だ。特にB850 Rock WiFi7は、幅広い用途に応えられるモダンデザインで、仕事からゲームまで多岐にわたる使用シーンを意識して開発されている。

これらの製品は、シー・エフ・デー販売株式会社の公式ウェブサイトから詳細を確認でき、全国の販売店を通じて購入することが可能だ。