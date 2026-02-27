飲むごとにワインでドイツの地図が埋まっていく「リースリング・バースデーフェア」

ドイツのなかでも最重要白ワイン用ぶどう品種「リースリング」。その591回目の誕生日を記念した「リースリング・バースデーフェア～ワインでドイツを旅する～」が新丸ビル7F・丸の内ハウス内の全12店舗で開催されます。

リースリングワインの多様な味わいやスタイルを楽しむ

2026年3月13日（金）から3月31日（火）まで、「リースリング・バースデーフェア～ワインでドイツを旅する～」が新丸ビル7F・丸の内ハウス内の全12店舗にて開催されます。

フェア参加店舗では、期間中リースリングワインをグラスで提供するほか、対象ワインのご注文で参加できるスピードくじや、SNSプレゼントキャンペーンを同時開催。

プレゼントキャンペーン

リースリング・バースデーフェア期間中、フェア実施レストランにて対象ワインをご注文で抽選カード*を贈呈。その場でめくって「アタリ」がでたら、家飲みで活躍するオリジナルワインストッパーをプレゼント。

※抽選カードはなくなり次第終了

Instagramキャンペーン

リースリング・バースデーフェア期間中、公式インスタグラムをフォロー、該当のキャンペーン投稿に「いいね！＆コメント」をした人のなかから、抽選で10名様に、ドイツ産のリースリングワインをプレゼント。

賞品：リースリングワインボトル1本（各当選者に1本プレゼント）

応募期間：2026年3月6日（金）～3月31日（火）

応募条件：

①@winesofgermanyjpをフォロー

②キャンペーン告知投稿に「いいね！」

③ドイツ・リースリングの魅力をコメント投稿

当選発表：2026年4月上旬より順次、当選された方へのみ連絡

この機会にドイツ産リースリングを味わい、ワインを通してドイツを巡りましょう！

Riesling Birthdayフェア～ワインでドイツを旅する

開催期間：2026年3月13日（金）～3月31日（火）

開催場所：新丸ビル7F 丸の内ハウス 全12店舗

実施内容：リースリングをバイザグラスで販売※対象ワインは売り切れ次第終了となります