飲むごとにワインでドイツの地図が埋まっていく「リースリング・バースデーフェア」
ドイツのなかでも最重要白ワイン用ぶどう品種「リースリング」。その591回目の誕生日を記念した「リースリング・バースデーフェア～ワインでドイツを旅する～」が新丸ビル7F・丸の内ハウス内の全12店舗で開催されます。
リースリングワインの多様な味わいやスタイルを楽しむ
2026年3月13日（金）から3月31日（火）まで、「リースリング・バースデーフェア～ワインでドイツを旅する～」が新丸ビル7F・丸の内ハウス内の全12店舗にて開催されます。
フェア参加店舗では、期間中リースリングワインをグラスで提供するほか、対象ワインのご注文で参加できるスピードくじや、SNSプレゼントキャンペーンを同時開催。
プレゼントキャンペーン
リースリング・バースデーフェア期間中、フェア実施レストランにて対象ワインをご注文で抽選カード*を贈呈。その場でめくって「アタリ」がでたら、家飲みで活躍するオリジナルワインストッパーをプレゼント。
※抽選カードはなくなり次第終了
Instagramキャンペーン
リースリング・バースデーフェア期間中、公式インスタグラムをフォロー、該当のキャンペーン投稿に「いいね！＆コメント」をした人のなかから、抽選で10名様に、ドイツ産のリースリングワインをプレゼント。
賞品：リースリングワインボトル1本（各当選者に1本プレゼント）
応募期間：2026年3月6日（金）～3月31日（火）
応募条件：
①@winesofgermanyjpをフォロー
②キャンペーン告知投稿に「いいね！」
③ドイツ・リースリングの魅力をコメント投稿
当選発表：2026年4月上旬より順次、当選された方へのみ連絡
この機会にドイツ産リースリングを味わい、ワインを通してドイツを巡りましょう！
Riesling Birthdayフェア～ワインでドイツを旅する
開催期間：2026年3月13日（金）～3月31日（火）
開催場所：新丸ビル7F 丸の内ハウス 全12店舗
実施内容：リースリングをバイザグラスで販売※対象ワインは売り切れ次第終了となります
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。